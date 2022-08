VW chce przejąć udziały w kanadyjskich kopalniach. W tle surowce do baterii do e-aut

Volkswagen chce inwestować w kopalnie w Kanadzie. W ten sposób grupa zamierza zabezpieczyć sobie dostęp do ważnych surowców wykorzystywanych przy produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Kanada ma praktycznie wszystkie potrzebne do tego surowce.

Plany rozwoju elektromobilności zwiększają zapotrzebowanie na surowce niezbędne do produkcji baterii samochodowych. Największa niemiecka grupa motoryzacyjna Volkswagen chce zainwestować w kopalnie w Kanadzie, aby zapewnić sobie dostęp do ważnych kopalin.

- Nie otwieramy własnych kopalń, ale chcemy inwestować w kanadyjskie kopalnie i operatorów kopalń – wyjaśnia cytowany przez tagesschau.de Thomas Schmall, członek zarządu grupy odpowiedzialny za technologię i baterie.

Strategia zakłada długoterminowe umowy na dostawy, dzięki którym producent samochodów chce zabezpieczyć sobie odpowiednie ilości surowców i ceny - na przykład w ramach joint venture ze spółką zależną Volkswagena PowerCo. W tym celu ma zostać podpisany list intencyjny z rządem kanadyjskim.

Czytaj: Volkswagen zrezygnuje z samochodów spalinowych w Norwegii

- Kanada ma praktycznie wszystkie surowce, jakich potrzebujemy do produkcji baterii – wypowiada się Thomas Schmall. – Wydobywane są w tym kraju duże ilości najwyższej jakości niklu, a także miedzi i kobaltu. Od 20 proc. do 30 proc. rocznej produkcji kopalni mogłoby zostać zakupione przez PowerCo po ustalonej cenie, a operator kopalni mógłby następnie sprzedać resztę na rynku światowym - dodaje.

PowerCo, wraz z partnerami, chce zainwestować kilka miliardów dolarów rozwój globalnego łańcucha dostaw związanych z produkcją akumulatorów. Volkswagen byłby pierwszą zachodnią grupą motoryzacyjną, która przejmie na większą skalę bezpośrednie udziały w firmach-operatorach kopalń.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym