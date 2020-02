W. Brytania przyspiesza wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi

Sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi i napędami hybrydowymi będzie zakazana w Wielkiej Brytanii od 2035 roku - ogłosił we wtorek (4 lutego) rząd. Tym samym Zjednoczone Królestwo zweryfikowało swój początkowy plan, który zakładał wdrożenie zakazu w 2040 roku.

Londyn ogłosił decyzję przy okazji podawania szczegółów dot. konferencji klimatycznej ONZ COP26, która zaplanowana jest na listopad w Glasgow. Dwutygodniowe wydarzenie ma pomóc w wypracowaniu strategii walki z globalnym ociepleniem.

Władze w Londynie po serii konsultacji uznały, że należy przyspieszyć wprowadzenie zakazu dla sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi i hybryd. Podobny pomysł ma Francja, w której ma to obowiązywać od 2040 roku. Tymczasem parlament Norwegii przyjął niewiążący plan zakładający, że do 2025 roku wszystkie sprzedawane samochody w kraju powinny być bezemisyjne. Za takie uważa się pojazdy elektryczne na baterie i wodorowe.

Mimo zaostrzania prawa i promocji elektromobilności samochody z silnikami benzynowymi i Diesla stanowią nadal 90 proc. całkowitej sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Potencjalni klienci obawiają się nie tylko niewystarczającej infrastruktury do ładowania samochodów, ale również wysokich cen pojazdów na baterie i ich małego zasięgu.

"Bycie gospodarzem COP26 jest ważną okazją dla Wielkiej Brytanii i innych narodów do podjęcia walki ze zmianami klimatycznymi" - podkreślił premier Boris Johnson w oświadczeniu poprzedzającym wtorkowe wystąpienie. "Skoro przyjęliśmy ambitny plan osiągnięcia poziomu zerowej emisji netto w 2050 roku to powinniśmy zachęcić innych do podobnych kroków" - dodał szef rządu w Londynie.