W carsharingu po raz pierwszy zabrakło aut. To całkiem nowe zjawisko

W aglomeracjach po raz pierwszy na święta brakowało aut w firmach carsharingowych, bo klienci rezerwowali je na wyjazdy do rodzin. Dziś już połowę przejazdów stanowią kursy pomiędzy miastami, a nie tylko krążenie w centrach aglomeracji. Rozmawiamy z Maciejem Pankiem, prezesem firmy Panek, który właśnie zmienia aplikację i cenniki. W portfolio firmy mają się pojawić rowery i hulajnogi. W planach - także usługi taksówkarskie.



- Obecnie korzystamy z aplikacji zewnętrznego dostawcy, co uniemożliwia poprawianie jej na bieżąco. Wiosną wprowadzimy więc własną aplikację, która będzie bardziej przyjazna, szybsza i uprości wynajmowanie samochodów - wyjaśnia Maciej Panek.



Przy okazji firma zdecydowała się także na cennik przelewowy.



- Obecnie klient musi decydować, czy wynajmuje na minuty, godziny czy doby. Nowa aplikacja zrobi to za niego w sposób najbardziej dla niego korzystny - wyjaśnia Maciej Panek i dodaje, że w większości aplikacji carsharingowych trzeba wybrać okres rozliczeniowy i liczy się każda rozpoczęta godzina lub doba.



W nowej aplikacji Panek będzie uwzględniony czas rzeczywisty. Klient najpierw będzie rozliczany za minuty, a kiedy osiągnie stawkę dobową, to taryfikator zmieni się na dobowy - ale tylko do końca tej doby – nowa znowu rozpocznie się od naliczania za minuty, do osiągnięcia po raz kolejny stawki dobowej.



- Jeżeli zatem klient będzie jeździł dobę i 5 minut, to nie zapłaci za dwie doby, ale za dobę i 5 minut - mówi Maciej Panek. - Myślimy także o wprowadzeniu do naszego systemu rowerów elektrycznych i hulajnóg. Mają to być urządzenia nowej generacji, jeszcze na naszych ulicach nieobecne. Pojawi się też - pilotażowo - usługa taksówkowa.