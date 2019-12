W ciągu kilku najbliższych lat elektromobilność zabije polską branżę moto? Akurat

Część analityków straszy działające w Polsce spółki automotive elektromobilnością, która ma w krótkim czasie doprowadzić do redukcji tysięcy miejsc pracy. Patrząc jednak szerzej na to, co dzieje się w całej branży na świecie, wydaje się, że czarne scenariusze są zbyt pesymistyczne. Migracja stanowisk pracy wydaje się jednak nieunikniona.