W cztery lata Volkswagen wyda 14 mld euro na dekarbonizację

Volkswagen znowu dokręca sam sobie śrubę dekarbonizacji. Planowaną do 2030 roku obniżkę emisji CO2 podniósł o jedną trzecią. Teraz cel wynosi 40 proc., co oznacza 17 ton na samochód. Wydatki na ten cel będą ogromne.

Dekarbonizacja obejmie także łańcuch dostaw

Czytaj także: Rio Tinto wydobywa lit z hałdy odpadów. W planach Europa Volkswagen będzie potrzebował ogromnych ilości odnawialnej energii, bo chce wykorzystywać ją także w produkcji. Na razie pionierem jest fabryka elektrycznych aut w Zwickau, ale do roku 2030 wszystkie fabryki poza Chinami mają pracować na energii odnawialnej.W dalszej kolejności przechodzenie na zieloną energię obejmie także łańcuch dostaw. Zaczęło się już od dostawców ogniw akumulatorowych dla elektrycznych modeli ID.3 i ID.4, którzy już obecnie wykorzystują tylko energię z odnawialnych źródeł. W tym roku dostarczane do Volkswagena komponenty z aluminium mają być także wytwarzane przy użyciu energii odnawialnej. Niższy ślad węglowy mają mieć także dostarczane do koncernu opony. W sumie to 10 komponentów, pozwalających w sumie obniżyć emisje o 2 tony na samochód.Kolejny ważny krok to recykling akumulatorów. Pierwszy zakład recyklingu zaczął już działalność w Salzgitter. W przyszłości koncern chce ponownie wykorzystywać ponad 90 proc. surowców zawartych w akumulatorach.