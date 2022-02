W fabryce Volkswagena w Poznaniu uruchomiono automatyczny magazyn podzespołów

Na terenie nowej hali logistycznej fabryki Volkswagen Poznań w Poznaniu uruchomiono automatyczny magazyn mniejszych części i podzespołów - podała w poniedziałek spółka. Wcześniej części dowożone były z magazynu zlokalizowanego poza Poznaniem.

Jak poinformowała rzeczniczka VWP Patrycja Kasprzyk, dostosowywanie powierzchni hali do potrzeb automatycznego magazynu rozpoczęto na początku 2021 r., prace trwały rok.

Na powierzchni ok. 1,2 tys. m kw., na regałach o wysokości ponad 9 m, można składować ok. 43 tys. pojemników i kartonów. Ok. 3 tys. m kw. powierzchni zajmują linie przenośników, strefy przyjęć i wydawania towarów oraz strefa składowania pustych pojemników.

"Procesy w nowym magazynie są w znacznym stopniu zautomatyzowane. W jego wnętrzu pracują cztery układnice. Każda z nich porusza się z prędkością ponad 6 m na sekundę, a co 7 sekund zamagazynowywany i wymagazynowywany jest kolejny pojemnik. W systemie zastosowano również innowacyjne rozwiązanie - wózek Twister, który może przemieszczać jednocześnie do czterech najmniejszych pojemników w regale" - podała Kasprzyk.

Jak powiedział prezes VWP Dietmar Mnich, nowy magazyn zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie hal montażu, gdzie dostarczana jest większość składowanych tu części.

"Jesteśmy teraz w stanie szybciej reagować na potrzeby linii montażowych i nie jesteśmy narażeni na możliwe zakłócenia w dostawach części pomiędzy zakładem w Poznaniu Antoninku i magazynem zewnętrznym" - powiedział.

Aby zapewnić ciągłość dostaw, na trasie z dotychczasowego magazynu w Jasinie do zakładu nr 1 w Poznaniu samochody ciężarowe kursowały w systemie wahadłowym. Spółka podała, że dzięki uruchomieniu magazynu bezpośrednio na terenie zakładu, można było zlikwidować 14 kursów wahadłowych dziennie, co przekłada się na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 46 t rocznie.

W październiku 2020 r. w fabryce VWP w Poznaniu ruszyła seryjna produkcja caddy 5. Wcześniej zintegrowano tereny zakładu, przebudowując i unowocześniając układ drogowy w jego okolicach. Powstała nowa hala logistyczna o powierzchni 46 tys. m kw. O ponad 14 tys. m kw. rozbudowano halę spawalni, a w niej zainstalowano 450 nowych robotów produkcyjnych.