W Kanadzie powstanie nowy zakład produkcji materiałów akumulatorowych

Belgijska firma Umicore planuje zainwestować 11,2 miliarda dolarów w budowę fabryki materiałów akumulatorowych w kanadyjskiej prowincji Ontario.

W oficjalnym oświadczeniu podano, że kanadyjski rząd i Umicore podpisały memorandum porozumienia w sprawie obiektu i rozpoczną negocjacje w sprawie formalnej umowy, która obejmowałaby federalne wsparcie dla projektu.

Umicore to firma zajmująca się technologią materiałów i recyklingiem. Spółka już prowadzi negocjacje z kilkoma potencjalnymi klientami w sprawie kontraktów na dostawy zużytych, lecz nadających się do recyklingu podzespołów.

Zakład ma powstać w Loyalist Township na wschodzie Ontario. Inwestycja ma się rozpocząć w przyszłym roku, a w 2025 zacząć produkcję.

Lokalizacja nie jest przypadkowa. Ontario jest geograficznie blisko amerykańskich producentów samochodów w Michigan i Ohio, a General Motors Co, Ford Motor i Stellantis ogłosiły plany produkcji pojazdów elektrycznych w fabrykach w prowincji.

Części samochodowe są piątą co do wielkości branżą eksportową Kanady, a sektor motoryzacyjny wnosi 16 miliardów dolarów rocznie do produktu krajowego brutto Kanady, na podstawie oficjalnych danych.