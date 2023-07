Japoński producent samochodów Toyota zamierza zmniejszyć o połowę rozmiar, koszt i wagę baterii do pojazdów elektrycznych. Co więcej, chce wyeliminować dwie największe wady aut elektrycznych - długie ładowanie i mały zasięg.

- Firma jest dobrze przygotowana do masowej produkcji baterii półprzewodnikowych dla pojazdów elektrycznych. Powinno to być możliwe do 2027 lub 2028 roku - mówi Keiji Kaita, prezes centrum badań i rozwoju neutralności węglowej Toyoty.

Wprowadzenie nowych technologii i ulepszeń w procesie produkcyjnym zmniejszy o połowę koszt, rozmiar i wagę najnowszych baterii do pojazdów elektrycznych - poinformował 4 lipca "Financial Times", cytując Kaitę.

Brytyjski dziennik zwraca uwagę, że w ostatnich latach Toyota pozostawała w tyle za konkurentami w produkcji samochodów elektrycznych, ale akurat baterie półprzewodnikowe mogą zmienić obecną sytuację i zlikwidować dystans między firmą a liderem branży, Teslą.

Toyota pracuje nad technologią nowych baterii samochodowych razem japońską firmą Panasonic w ramach spółki joint venture.

Według ekspertów pojazdy elektryczne na takich bateriach będą w stanie pokonać na jednym ładowaniu co najmniej 1000 km. Sam proces ładowania zajmie tylko 10 minut. Oznaczałoby to pozbycie się dwóch największych wad pojazdów elektrycznych.

Japońska firma spodziewa się, że do 2030 roku około połowa samochodów sprzedawanych na całym świecie będzie wyposażona w te najnowsze baterie półprzewodnikowe.