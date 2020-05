W kwietniu znaczny spadek rejestracji nowych ciężarówek

W kwietniu br. zarejestrowano w Polsce 3844 nowych ciężarówek i vanów, czyli o prawie 40 proc. mniej niż w marcu i o ponad 61 proc. mniej niż w kwietniu 2019 - podał Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Samar podał, że w kwietniu wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 3 844 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek.

To wynik niższy o 39,64 proc niż w marcu tego roku oraz o 61,38 proc. w zestawieniu z kwietniem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

W ocenie analityków Samaru, pandemia koronawirusa nadal boleśnie uderza w branżę motoryzacyjną. "Niepracujące fabryki aut i części, ograniczenia w życiu społeczno-gospodarczym czy obawy firm o przyszłość spowodowały w kwietniu dalsze, wysokie spadki sprzedaży pojazdów użytkowych" - wskazali.

Jak podał Instytut, od stycznia do kwietnia 2020 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 23 802 nowe samochody użytkowe. Był to wynik o 36,22 proc. (13 515 sztuk) gorszy w porównaniu z takim samym okresem roku 2019.

Wśród zarejestrowanych w kwietniu wszystkich nowych samochodów użytkowych 2947 auta dostawcze o DMC do sześciu ton. I jest to wynik o 39,66 proc. mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 58,75 proc. słabszy, gdy zestawimy go z kwietniem 2019 roku - podał Samar.

Od stycznia do kwietnia w Polsce zostało zarejestrowanych 18257 nowych samochodów dostawczych, o 32,74 proc. (8 886 sztuk) mniej (rok od roku).

Samochodów ciężarowych powyżej 6 ton DMC zarejestrowano w kwietniu 897 sztuk i był to wynik o 39,56 proc. słabszy niż w marcu tego roku oraz o 68,06 proc. mniejszy w porównaniu z kwietniem 2019 roku - czytamy.

Od stycznia do kwietnia 2020 r. zarejestrowano w Polsce 5 545 nowych ciężarówek, o 45,50 proc. (4 629 sztuk) mniej niż w takim samym okresie 2019 r.