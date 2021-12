W listopadzie liczba rejestracji nowych osobówek spadła niemal o jedną czwartą

W listopadzie br. zarejestrowano w Polsce blisko 38 tys. nowych samochodów osobowych i dostawczych, czyli o 20,28 proc. mniej rok do roku - podał Samar. Dla samych aut osobowych spadek wyniósł 23,3 proc. Instytut prognozuje, że w całym 2021 r. sprzedaż nowych aut osobowych wyniesie 450 tys. sztuk - o 5 proc. więcej rdr.

W listopadzie zarejestrowano w Polsce 31 950 samochodów osobowych i 5996 dostawczych.

Od początku roku osobowych zarejestrowano 410 514, a dostawczych 66 438.

W całym roku Samar przewiduje pięcioprocentowy wzrost rynku aut osobowych i aż dwudziestoprocentowy wzrost dostawczych.

Dane skumulowane dotyczące sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 tony za jedenaście miesięcy br. w liczbie 476 952 sztuk wykazują wzrost w 2021 roku o 11,29 proc. rdr - wynika z raportu. W przypadku aut osobowych liczba rejestracji wynosi 410 514, co stanowi wzrost o 8,9 proc.

Według Instytutu Samar listopad był piątym z rzędu miesiącem (a szóstym w tym roku) spadku sprzedaży rok do roku.



W listopadzie zarejestrowano w Polsce 31 950 samochodów osobowych, o 23,34 proc. mniej niż rok wcześniej i o 2,21 proc. więcej niż w październiku. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 410 514 samochodów osobowych, o 8,93 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

"Tradycyjnie ostatni kwartał roku to okres wzrostu zakupów. W tym roku sprzedaż aut była niższa w listopadzie (podobnie jak w październiku) niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu. Tak jak w poprzednich miesiącach, ta sytuacja to w głównej mierze efekt problemów rynku motoryzacyjnego związanych z ograniczeniem dostępności aut. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana do końca roku. Stan ten jest spowodowany brakiem półprzewodników niezbędnych do wyposażenia współczesnych samochodów" - wskazali eksperci.

Dodali, że wskaźnikiem pokazującym rosnące problemy z dostępnością aut jest zjawisko spadającego reeksportu samochodów osobowych. W tym roku jego udział nie przekroczył w żadnym miesiącu 10 proc. dla samochodów osobowych, a w listopadzie wyniósł około 5 procent.

W listopadzie 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 27,4 proc. Udział firm osiągnął poziom 72,6 proc.

Według Samaru dziesięć z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 58,93 proc., najgłębszy spadek zanotowało Renault - 19,45 proc.



Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota, zwiększając sprzedaż niemal o jedną czwartą, do 67 753 aut, Na drugim miejscu Skoda, ze spadkiem sprzedaży do 41 918 aut, a na trzecim Volkswagen, który także stracił nieco rynku i sprzedał 31 407 aut.



Samochodów dostawczych zarejestrowano 5996, o 1,3 proc. więcej niż rok wcześniej i o 15,04 proc. więcej niż w październiku. Od początku roku zarejestrowano 66 438 samochodów dostawczych, o 28,5 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.



Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego jest w tym roku Renault Master (10 219 szt.; wzrost 61,26 proc. rok do roku). Na drugiej pozycji uplasowało się Iveco Daily (6065 szt.;wzrost o 72,25 proc.), na trzeciej Fiat Ducato (4884 szt.; spadek o 10,42 proc.), a na czwartej Mercedes Sprinter (4343 szt.; spadek o 12,88 proc.). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (3093 szt.;wzrost o 13,67 proc.). Na szóstym miejscu plasuje się Peugeot Boxer, a na ósmym Opel Movano. W sumie to dość dobra informacja dla Gliwic. które w przyszłym roku mają rozpocząć produkcję tych właśnie dostawczych Fiatów, Peugeotów i Opli.

Samar prognozuje, że w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie 450 tys. sztuk (wzrost o 5 proc.), dla nowych samochodów dostawczych - 72 tys. szt. (wzrost o 20,8 proc.).