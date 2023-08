W naszym kraju przybywa aut elektrycznych

Według danych z końca lipca 2023 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 47 018 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV).

Przez pierwsze siedem miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 13 293 sztuk, tj. o 57,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Pod koniec lipca 2023 roku po polskich drogach jeździło 82 955 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Flota w pełni elektrycznych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 42 265 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 40 690 szt.

Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 4 778 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99 proc. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 18 290 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 587 617 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 946 szt.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca 2023 roku w Polsce funkcjonowało 2953 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5884 punktów). 32 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 68 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (175 punktów).

- Po siedmiu miesiącach roku widzimy utrzymującą się dobrą koniunkturę wdrażania do użytku nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania mimo trwającego okresu wakacyjnego - mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA. - W lipcu oddano do użytku 68 ładowarek, zwiększając ogólną liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania o 32 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Duża w tym zasługa rozwijającej się sieci ładowania przy centrach handlowych, zwłaszcza w dużych arteriach miejskich oraz zakończenia procesów odbiorów stacji, których proces budowy rozpoczął się 2-3 lata temu - dodaje Mazur.

Wskazuje przy tym, że w efekcie do końca roku przewiduje się rozbudowę sieci ładowania do ok. 7,5 tys. punktów, a w kolejnych dwóch latach do ponad 38 tys. punktów.

- Wyzwaniem pozostaje wyrównanie tempa rozwoju infrastruktury ładowania na terenie kraju. Obecnie największą liczbę ładowarek dla pojazdów elektrycznych posiada Warszawa (312 ładowarek), Gdańsk (141) oraz Katowice (106), pozostawiając w tyle mniejsze miejscowości - ocenia Maciej Mazur.

Klienci coraz chętniej wybierają osobowe pojazdy elektryczne

- W lipcu przekroczyliśmy granicę 47 tys. zarejestrowanych pojazdów z napędem całkowicie elektrycznym - mówi Jakub Faryś, prezes PZPM. - O ile samochody osobowe w ostatnich miesiącach przyrastają o mniej więcej 50 proc. rok do roku, o tyle liczba rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych jest prawie trzykrotnie wyższa. O niemal 80 proc. wzrosły rejestracje samochodów wodorowych. Wyniki te pokazują, że klienci coraz chętniej wybierają osobowe pojazdy elektryczne, a firmy nabywając samochody dostawcze widzą w tym możliwość nie tylko zapewnienia ekologicznego transportu, ale też wymierne oszczędności dzięki programowi "Mój elektryk" - dodaje Jakub Faryś.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów oraz producentów nadwozi w Polsce.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 200 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.