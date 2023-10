W Nysie będą powstawały kluczowe elementy baterii dla elektryków

Fabryka, której budowa ma ruszyć w tym roku w Nysie, będzie dostarczała materiały stanowiące połowę wartości baterii NMC dla aut elektrycznych. Powstanie na kolejnej części działki, którą Umicore kupiło już na etapie planowania istniejącego zakładu i wykorzystało w jednej piątej.

Inwestycja ma kosztować 1,7 mld euro, z czego 350 mln euro firma otrzyma w ramach unijnego wsparcia.

W bateriach typu NMC (opartych o nikiel, mangan i kobalt) katoda to niemal połowa kosztów.

Nowa fabryka stanie na terenie, który Umicore kupiło planując pierwszą fabrykę. Wykorzystano na razie nieco ponad jedną piątą posiadanej działki.

Spółka Ionway, stanowiąca joint venture Umicore i należącej do Volkswagena firmy PowerCo, zapowiedziała budowę w Nysie fabryki materiałów katodowych do baterii. Umicore poinformowała, że w 1,7 mld euro kosztów tej inwestycji ma być 350 mln euro unijnego wsparcia udzielanego przez polski rząd na zasadach tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych (TCTF).

Rządowe wsparcie to jeden z trzech podkreślanych przez Ionway atutów tej lokalizacji. Drugim jest dostępność wykształconych pracowników, co podkreślała w swoim komunikacie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, na terenie której leży zakład Umicore. Sama firma na pierwszym miejscu wymienia jednak dostęp do zielonej energii.

Zielona energia to kluczowy element produkcji materiałów katodowych

Podczas otwarcie zakładu w Nysie Mathias Miedreich, dyrektor zarządzający Umicore stwierdził, że to tym ważniejsze, że obecnie w procesie produkcji elektrycznych aut wytwarzanie katod powoduje największe emisje dwutlenku węgla (piece wyprażające materiały działają całą dobę, a w czasie trwającego do kilku dni procesu, czasem nawet kilkakrotnie musi on przejść wyprażanie) i wykorzystanie energii odnawialnej to krok w stronę zapewnienia, że nie tylko eksploatacja, ale także produkcja elektrycznych aut będzie "zielona".

Tymczasem zakład w Radzikowicach jest zasilany w 100 proc. zieloną energią z farmy wiatrowej zlokalizowanej w położonym 80 km od Nysy Pągowie, gdzie od 2012 roku działa farma wiatrowa należący do Engie.

Katoda to połowa kosztów produkcji baterii litowo-jonowych

Spółka Ionway podkreśla wagę tej inwestycji, przypominając znaczenie materiałów katodowych dla budowy baterii litowo-jonowych. Według Ionway katoda stanowi największą część kosztów baterii. W bateriach typu NMC (opartych o nikiel, mangan i kobalt) sam proces produkcji wraz z amortyzacją stanowi 24 proc. kosztów ogniwa, elektrolit to 4 proc. kosztów, separator 7 proc., anoda 12 proc., natomiast katoda to niemal 50 proc.

Umicore produkuje materiały katodowe dla baterii litowo-jonowych od ponad 20 lat. Pierwotnie trafiały one przede wszystkim do telefonów komórkowych. Tam jednak potrzeba było kilku gramów na egzemplarz, a dzisiejsze samochody wymagają już po około 100 kg katody.

Umicore produkuje materiały katodowe w Nysie od ubiegłego roku. Uroczyste uruchomienie zakładu miało miejsce we wrześniu, ale pierwsze dostawy do klientów wyjechały już wcześniej. Do końca tego roku moce produkcyjne zakładu mają sięgnąć materiałów wystarczających dla baterii o łącznej pojemności 20 GWh, a w przyszłym się podwoić.

Umicore od razu zakładało możliwość rozbudowy fabryki - obecny zakład zajmuje 20 ha, podczas gdy koncern kupił działkę o powierzchni 90 ha. Zakład Ionway zajmie kolejne części tego obszaru.

Umicore z Nysy będzie dostarczać materiał także dla gigafabryk Stellantisa i Mercedesa

Fabryka Ionway ma dostarczać materiał katodowy do fabryki cel bateryjnych Volkswagena w Salzgitter. Dopóki nie ruszy jej potrzeby ma zaspokajać obecnie działający w Nysie zakład Umicore.

Należąca do Volkswagena spółka PowerCo chce do 2030 zbudować moce produkcyjne pozwalające na produkowanie baterii o łącznej pojemności 160 GWh energii, co odpowiada potrzebom 2,2 mln elektrycznych aut. Uruchamiając produkcję w Nysie Umicore zapowiadało, że może rozwinąć produkcję w tej lokalizacji do pojemności 200 GWh, czyli do baterii dla 3 mln elektrycznych aut.

Volkswagen nie jest jedynym odbiorcą materiałów z Nysy. Umicore podpisało również umowę z firmą ACC, której udziałowcami są TotalEnergies, Stellantis i Mercedes-Benz. W końcu maja spółka oficjalnie uruchomiła swoją gigafabrykę baterii w Billy-Berclau/Douvrin we Francji. Jej początkowe moce to baterie o pojemności 13 GWh, ale do 2030 roku mają sięgnąć 40 GWh. W 2025 roku ma ruszyć produkcja w fabryce w Kaiserslautern w Niemczech, a rok później we włoskim Termoli. W sumie do roku 2030 moce produkcyjne ACC mają sięgnąć 120 GWh.