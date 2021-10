W Polsce będą kolejne fabrykę baterii do samochodów elektrycznych

Automotive jest mocno osadzony na Śląsku. To nie jest jeszcze ostatnie słowo inwestorów z branży w tym regionie - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak, odnosząc się do otwarcia fabryki separatorów litowo-jonowych koreańskiej firmy SK Hi-tech w Dąbrowie Górniczej.

Należąca do koreańskiej Grupy SK spółka SK Hi-tech Battery Materials Poland oficjalnie uruchomiła w środę w Dąbrowie Górniczej swoją pierwszą europejską fabrykę, gdzie wytwarzane są separatory do akumulatorów litowo-jonowych. Cała, podzielona na cztery etapy, inwestycja ma kosztować prawie 7 mld zł.



- To dobra informacja dla całego regionu katowickiego. Automotive jest już mocno osadzony na Śląsku - wskazał wiceszef MRiT.



Dodał, że inwestycja w katowickiej SSE to "nie jest jeszcze ostatnie słowo inwestorów z tej branży".



Piechowiak wyraził zadowolenie, że w regionie śląskim powstają duże inwestycje.



- Dzięki temu zapewnimy ludziom nowe miejsca pracy na Śląsku - powiedział.



Jak dodał, koreańska firma zainwestowała w zakład w Dąbrowie Górniczej 1,5 mld zł i utworzyła 400 nowych miejsc pracy.



- Docelowo nakłady mają wynieść 6,5 mld zł i 1 tysiąc nowych miejsc pracy - zaznaczył.



Piechowiak zwrócił też uwagę, że katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której uruchomiono nową inwestycję, przoduje pod względem liczby inwestorów.



- Na 365 decyzji wydanych do końca września tego roku na katowicką SSE przypada ich ponad 50" - powiedział wiceminister.