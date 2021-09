W Polsce będzie ponad 150 tys. punktów ładowania

W 2025 r. w Polsce będzie działać ok. 150 tys. punktów ładowania aut elektrycznych - ocenia Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. PSPA szacuje, że punktów ogólnodostępnych będzie ok. 43 tys., a niepublicznych - między 90 a 115 tys.

Kluczowym czynnikiem rynkowym wspierającym rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce będzie zmiana struktury nabywców samochodów z napędem elektrycznym - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.

Wraz ze wzrostem liczby kierowców nieposiadających dostępu do prywatnych ładowarek będzie wzrastał popyt na usługi ładowania na stacjach ogólnodostępnych - dodał.

Jednak nie możemy mówić o popularyzacji elektromobilności na szeroką skalę w perspektywie 2025 i 2030 r., jeżeli administracja rządowa już dzisiaj nie zintensyfikuje działań mających na celu wsparcie tego sektora - zaznaczył.

W szacunkach, zawartych w raporcie "Polish EV Outlook 2021" PSPA uwzględniło m.in. efekt potencjalnego wdrożenia dotacji do budowy ogólnodostępnych i niepublicznych punktów ładowania przewidzianych w najnowszym projekcie rozporządzenia ministra klimatu, planowane zmiany legislacyjne w obszarze Ustawy o elektromobilności, zapowiedziane przez NFOŚiGW i kierowane do operatorów systemów dystrybucyjnych wsparcie rozbudowy infrastruktury elektorenergetycznej. Stowarzyszenie wzięło też pod uwagę najważniejsze trendy rynkowe w zakresie zeroemisyjnego transportu, w tym rozwój technologiczny w obszarze baterii, zwiększenie gamy modeli i podaży aut na prąd oraz postępujące zmiany nawyków konsumenckich.

Według "Licznika elektromobilności", prowadzonego przez PSPA i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pod koniec sierpnia 2021 r. kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce mieli do dyspozycji 1621 ogólnodostępnych stacji ładowania z 3178 punktami. 31 proc. stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. wolne ładowarki prądu przemiennego.

"Przez ostatnie 12 miesięcy sieć ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce powiększyła się o 30 proc. Co istotne, Polska nadal posiada jeden z największych udziałów stacji DC w Europie" - podkreśla kierownik Centrum Badań i Analiz PSPA Jan Wiśniewski.

Jak wynika z najnowszej edycji "Polish EV Outlook" w ostatnim czasie zdecydowanie - do 86 proc. wzrósł udział ładowarek dostępnych odpłatnie. Odnotowano też wzrost udziału stacji funkcjonujących w ramach sieci 10 wiodących operatorów. Wynosi on już 57 proc. Liderem na krajowym rynku pozostaje GreenWay Polska z 18,5 proc. udziałem. W pierwszej dziesiątce znajdują się również PKN Orlen, Tauron, Revnet, EV+, PGE, innogy, GO+EAuto oraz Energa.

Dyrektor Zarządzający PSPA Maciej Mazur podkreśla, że w odniesieniu do poprzedniej edycji "Polish EV Outlook" Stowarzyszenie założyło w najbliższych latach wyraźnie wolniejsze tempo rozbudowy infrastruktury ładowania, zarówno niepublicznej, jak i publicznej. Wśród czynników spowalniających wymienia m.in. późniejsze wprowadzenie dotacji do infrastruktury ładowania ze środków NFOŚiGW, ponieważ polskie regulacje w tym zakresie wciąż czekają na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej. Jak wskazał, dodatkowo rząd zrezygnował z dotacji do prywatnych ładowarek w ramach programu "Mój Prąd".

Autorzy "Polish EV Outlook 2021" wskazują, że z perspektywy operatorów ogólnodostępnej infrastruktury ładowania kontrowersje budzą również inne zmiany legislacyjne jak np. wejście w życie rozporządzenia ws. wysokości opłaty za nadanie numeru EIPA, uznanie kodu oraz ich utrzymanie w systemie teleinformatycznym. Niemniej jednak, planowana nowelizacja Ustawy o elektromobilności przyniesie również pozytywne skutki w postaci możliwości skrócenia - wciąż najdłuższych w Europie - procedur przyłączeniowych, czy też zoptymalizowanie relacji pomiędzy operatorem ogólnodostępnej stacji ładowania a dostawcą usługi ładowania - wskazuje PSPA.

Szczegółowe wyniki raportu Polish EV Outlook 2021 zostaną zaprezentowane podczas Kongresu Nowej Mobilności 2021, który odbędzie się w dniach 6-8 października br. w kompleksie EC1 w Łodzi. Wydarzenie zgromadzi najważniejszych interesariuszy całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu w Polsce, osoby zawodowo związane z rynkiem e-mobility.