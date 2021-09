W Polsce jest już prawie 30 tysięcy elektryków. Ponad połowa to hybrydy typu plug-in

Według danych z końca sierpnia 2021 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 29 820 samochodów osobowych z napędem elektrycznym, co oznacza, że przez pierwsze 8 miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 11 084 sztuk, Natomiast na koniec minionego miesiąca w Polsce było 1631 stacji ładowania. Od początku roku przybyło ich 264 – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Ilościowo-jakościowy rozwój stacji ładowania

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania.PSPA podało, że pod koniec sierpnia 2021 w Polsce funkcjonowało 1 631 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (3 178 punktów). 31 proc. z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69 proc. - wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W sierpniu 2021 roku uruchomiono 74 nowe ogólnodostępne stacje ładowania (141 punktów).- O ile w I kwartale 2021 w Polsce uruchomiono 61 ogólnodostępnych stacji ładowania , a w kwartale II 93, o tyle przez kolejne dwa miesiące liczba nowo zainstalowanych ładowarek wyniosła już 110 szt., w tym aż 74 w sierpniu. Łącznie w 2021 r. kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce otrzymali do dyspozycji 264 nowe stacje, czyli o 60 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku- mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.- Co warte podkreślenia, rozwój infrastruktury odbywa się nie tylko w ujęciu ilościowym, ale również jakościowym. W Polsce funkcjonuje już około 100 ładowarek DC o mocy powyżej 50 kW, zaś zgodnie z deklaracjami wiodących operatorów planowane jest oddanie do użytku szeregu kolejnych stacji ładowania prądem stałym, w tym punktów ultraszybkich – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.