W Polsce nikt samodzielnie nie skonstruuje elektrycznego samochodu

Według naszej wiedzy obecnie nie ma polskiego producenta silników odpowiednich do samochodów elektrycznych, ale chcemy, aby istniejący producenci silników rozwinęli swój potencjał razem z naszym projektem. Długoterminowo powstanie rodzimej marki motoryzacyjnej może przyczynić się do wdrożenia do masowej produkcji komponentów made in Poland, w tym silników - mówi Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland.

Wybór platformy to z jednej strony aspekt techniczny, z drugiej zaś bardzo skomplikowany element układanki biznesowej.

Wynikiem konkursu na własny prototyp była konstatacja, że żaden z podmiotów w nim uczestniczących nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć organizacyjnie projektu o tej skali.

W kilkuletniej perspektywie ok. 60 proc. części i komponentów samochodu będzie pochodziło z fabryk zlokalizowanych na terenie Polski.