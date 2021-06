W Polsce sprzedaż nowych aut klasy premium idzie bardzo dobrze

W maju 2021 r. w Polsce zarejestrowano 8212 nowych samochodów klasy premium, o blisko 3 proc. więcej niż w kwietniu br. oraz o 103 proc. więcej w zestawieniu z majem roku 2020 - podał we wtorek Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Instytut wskazał, że od początku roku, liczba rejestracji samochodów z wyższej półki wyniosła 40 081 samochodów klasy premium, tj. o 52,01 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Dla porównania, w maju br. zarejestrowano w Polsce 41 387 nowych samochodów osobowych, o 95,69 proc. więcej niż rok wcześniej i o 3,08 proc. więcej niż w kwietniu 2021 r. W ciągu pięciu miesięcy br. zarejestrowano łącznie 199 413 samochodów osobowych, o 38,45 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - czytamy w raporcie.

Według analityków Samaru, niewątpliwie ten skokowy wzrost liczby rejestracji nadal można częściowo przypisać niskiej, ubiegłorocznej bazie porównawczej wywołanej pandemią Covid-19.

"Co ciekawe, tegoroczny majowy wynik był też lepszy niż ten w maju 2019 roku. Wtedy to Polacy kupili i zarejestrowali 6 206 samochodów z wyższej półki, a rezultat ten był większy w stosunku do piątego miesiąca 2018 roku, gdy krajowe wydziały komunikacji zgłosiły do CEP 5 943 takie auta" - podali.

Wskazali, że liderem na koniec maja br. zostało BMW, przed Mercedesem i Audi. Tuż za podium zaparkowało Volvo, piąty w zestawieniu jest Lexus.