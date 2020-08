W starej kopalni cyny zaczną wydobywać lit

Czesi chcą uruchomić produkcję w zamkniętej ćwierć wieku temu kopalni. Kiedyś wydobywano w niej cynę i wolfram, a produktem ubocznym był lit. Przez następne półwiecze ma być odwrotnie. Koszt inwestycji to około 400 mln euro.

W projekt zaangażował się ostatnio fundusz EIT InnoEnergy, inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, zapewni projektowi finansowanie i doradztwo w ubieganiu się o dotacje na inwestycje wspierające zieloną transformację w Europie. - Jednym z celów EIT InnoEnergy i koordynowanego przez nas Europejskiego Aliansu Bateryjnego (eng. European Battery Alliance - EBA250) jest zabezpieczenie bazy surowcowej dla rozwoju nowoczesnego i ekologicznego przemysłu energetycznego w Europie. Wsparcie inwestycji w wydobycie strategicznych złóż litu, pierwiastka, który stanowi podstawę baterii i akumulatorów litowo-jonowych, idealnie wpisuje się w misję naszego funduszu - mówi Jakub Miller, prezes EIT InnoEnergy Central Europe.Czesi liczą także na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. - W okolicach Cinowca już w XIV wieku wydobywano cynę. Obecnie jednak jest to jeden z najsłabiej rozwiniętych regionów Czech, w którym utrzymuje się stosunkowo wysokie bezrobocie. Projekt, w który się zaangażowaliśmy, ma to jednak zmienić. Zgodnie z założeniami realizacja inwestycji doprowadzi do powstania nawet 8000 miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Co więcej, dochody podatkowe generowane przez projekt mogą stanowić nawet 2,5 proc. regularnych rocznych dochodów budżetowych całej Republiki Czeskiej - mówi Jakub Miller. Po rozpadzie ZSRR lokalne kopalnie, a wraz z nimi cały region, zaczęły jednak podupadać. Ponowne uruchomienie jednej z kopalń w celu wydobywania litu ma szansę nie tylko poprawić dostęp europejskich firm do strategicznego surowca, ale może stać się także impulsem rozwojowym dla całego regionu, który ucierpiał w wyniku gwałtownej deindustrializacji w latach 90.Według informacji spółki zgodnie z planem otwarcie kopalni ma nastąpić w 2023 roku. W 2024 roku kopalnia ma prowadzić już normalne wydobycie. Obecnie trwają prace przygotowawcze, których celem jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń.