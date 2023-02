W Tychach ruszyła regularna produkcja Jeepa Avengera

W końcu stycznia w tyskim zakładzie Stellantis ruszyła regularna produkcja Jeepa Avengera. To pierwszy model tej marki produkowany w Tychach i zarazem pierwszy Jeep z napędem elektrycznym. W planach jest także budowa samochodów marki Alfa Romeo.

31 stycznia w zakładzie Stellantis w Tychach rozpoczęto regularną produkcję Jeepa Avengera.

- Nowy Avenger to pierwszy SUV marki Jeep produkowany w Polsce i ogromny powód do dumy dla całego naszego zespołu. Rozpoczynamy 2023 rok uruchomieniem produkcji samochodu, który już wzbudził uznanie wśród klientów i ekspertów branżowych - powiedział Tomasz Gębka, dyrektor zakładu Stellantis w Tychach. Niedawno Avenger uzyskał tytuł Europejskiego Samochodu Roku (European Car of the Year 2023).

Stellantis dużo zainwestował w dostosowanie Tychów do produkcji nowego Jeepa i innych aut opartych na tej samej platformie (w planach jest m.in. produkcja bliźniaczego modelu Alfy Romeo). Jedna z dwóch linii produkcyjnych została w znacznym stopniu zmodernizowana. Wcześniej tyski zakład miał dwie linie produkcyjne dostosowane do najmniejszej platformy włoskiego Fiata.

Tyska fabryka wyprodukowała już ponad 10 mln aut

Wybudowany w latach 1972-1975 zakład w Tychach prowadzi produkcję w systemie dwuzmianowym, zatrudniając ponad 2000 osób. W portfolio produkcyjnym fabryki znajdują się trzy modele nagrodzone europejskim tytułem Car of the Year, w tym Jeep Avenger w 2023 roku. Produkcja prowadzona jest w oparciu o system Stellantis Production Way, dzięki któremu fabryka ma skutecznie realizować zadania w każdym obszarze działalności, w tym jakości i efektywności energetycznej, z pełnym zaangażowaniem pracowników.

W zakładzie odbywa się pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów:

tłoczni – zarządzanej przez zewnętrznego dostawcę;

spawalni – która jest zautomatyzowana w 99,5 proc. dzięki 930 robotom;

lakierni zautomatyzowanej w ponad 90 proc.;

montażu obejmującego dwie linie produkcyjne oraz linię montażu baterii.

Wraz z wejściem do produkcji Avengera zakład w Tychach wszedł w erę wytwarzania samochodów elektrycznych.

Od momentu uruchomienia produkcji w 1975 roku do grudnia 2022 roku zakład w Tychach wyprodukował 10,8 mln samochodów. W swoim najlepszym roku fabryka wyprodukowała ponad 600 000 samochodów.

Avenger został zbudowany z myślą u europejskim rynku

W Europie zostało już sprzedanych ponad 10 000 egzemplarzy Jeepa Avengera od czasu otwarcia zamówień na wersję „1st Edition” pierwszego grudnia 2022 r., a następnie pełnej gamy modelowej od 11 stycznia 2023 r.

Kompaktowy Jeep Avenger jest pionierem nowej gamy wszechstronnych i w pełni elektrycznych samochodów, o wymiarach dostosowanych do potrzeb rynku europejskiego. Stanowi on kluczowy element globalnej strategii elektryfikacji, w ramach której marka zmierza do zdobycia pozycji światowego lidera w dziedzinie SUV-ów o zerowej emisji spalin.

Przy projektowaniu nowego auta zwracano uwagę na terenowe dziedzictwo marki. Jeep Avenger oferuje europejskim klientom w standardzie systemy zarządzania trakcją (Selec Terrain) i kontroli zjazdu (Hill Descent Control), które w połączono ze sporymi wartościami kątów natarcia i zejścia oraz prześwitu.

Jeep Avenger jest wyposażony w 400-voltowy elektryczny układ napędowy nowej generacji, który łączy w sobie nowy silnik elektryczny o mocy 156 KM i momencie obrotowym 260 Nm oraz nowy akumulator o pojemności 54 kWh.