W tym roku 2,5 mln samochodów elektrycznych

W 2020 roku koncerny motoryzacyjne sprzedadzą na całym świecie ok. 2,5 mln samochodów elektrycznych, co oznaczać będzie wzrost o 20 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem - wynika z prognozy analityków BloombergNEF. Elektromobilność ma zyskiwać na popularności szczególnie w Europie.

W raporcie "Samochody elektryczne i nowa mobilność: trendy do obserwowania w 2020 roku" analitycy BloombergNEF zakładają, że największym rynkiem dla takich pojazdów pozostaną Chiny. Jednak w związku z decyzją Pekinu o zmniejszeniu dopłat bardzo możliwy jest scenariusz, że sprzedaż samochodów elektrycznych na baterie znacznie przyspieszy w Europie. Dzięki bogatszej ofercie produktowej do końca 2020 roku sprzedanych tam zostanie 800 tys. egzemplarzy - wynika z raportu.

"Długoterminowo przyszłość maluje się w jasnych barwach, jednak patrząc krótkoterminowo spodziewamy się powolnego wzrostu. (...) Jesteśmy nadal w trakcie transformacji z rynku napędzanego dopłatami do kreowanego potrzebami klientów i innymi mechanizmami" - uważa analityk BloombergNEF Colin McKerracher.

Z raportu wynika, że kluczem do sukcesu samochodów elektrycznych będzie utrzymanie spadków cen baterii litowo-jonowych. Średnia cena kilowatogodziny (kWh) ma wynieść w 2020 roku ok. 135 dolarów. To o ok. 13 proc. mniej niż w 2019 roku i 89 proc. mniej niż 10 lat temu.

Dodatkowo na wzrost tej gałęzi przemysłu motoryzacyjnego będzie wpływać rozwój infrastruktury. W 2020 roku liczba publicznych punktów ładowania ma przekroczyć 1,2 mln. W ubiegłym roku było to 880 tys.

Zdaniem analityków BloombergNEF 2020 rok będzie też kluczowy dla elektryfikacji samolotów i łodzi. W tym przypadku należy spodziewać się dużych inwestycji m.in. w technologie hybrydowe.