W Warszawie ruszyły ultraszybkie ładowarki samochodów elektrycznych

Ekoen otwiera w Warszawie hub ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 1,5 MW i zapowiada, że w najbliższym czasie chce uruchomić w całej Polsce kilkanaście takich hubów.

Ekoen poinformował, że 31 stycznia, przy ul. Postępu 14 w Warszawie otwiera hub ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 1,5 MW.

Stacja składa się z 6 stanowisk ultraszybkiego ładowania DC (ładowanie prądem stałym) , w tym 3 stanowisk o mocy 350 kW CCS (Combined Charging System).

- Naszą misją w Ekoen jest minimalizowanie wykluczenia z elektromobilności mieszkańców największych polskich miast, którzy nie mają dostępu do ładowania się w miejscu zamieszkania lub pracy - mówi Włodzimierz Hrymniak, członek zarządu Ekoenu.

- Tym osobom zapewniamy ogólnodostępne, komfortowe i niezawodne usługi ładowania pojazdów elektrycznych poprzez sieci wielostanowiskowych HUBów ultraszybkiego ładowania. W najbliższym czasie chcemy uruchomić w całej Polsce kilkanaście takich HUBów, rozpoczynając od Warszawy, zapewniając około 100 punktów ładowania - dodaje.

Firma podała, że w Polsce liczba aut elektrycznych bateryjnych (BEV) rokrocznie podwaja się, a rynek infrastruktury ładowania rozwija się z dwukrotnie mniejszą dynamiką i obecnie nie pokrywa zapotrzebowania wynikającego z popytu.

Ekoen poinformował, że w naszym kraju do 2025 roku przewidywany jest dziesięciokrotny wzrost liczby pojazdów BEV, która osiągnie łączną wartość około 220 tys. Tymczasem w 2022 roku łączna moc infrastruktury ładowania wynosiła zaledwie 77 MW.

Spółka wskazała, że biorąc pod uwagę prognozy rozwoju rynku BEV, szacuje się, że minimalne zapotrzebowanie na stacje ładowania do 2025 roku wzrośnie do poziomu 435,8 MW, a do roku 2035 do poziomu aż 2613 MW, co oznacza 34-krotny wzrost.