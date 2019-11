W warsztatach samochodowych zostawiamy średnio 60 proc. minimalnego wynagrodzenia

Przeciętny właściciel samochodu osobowego w Polsce wydawał już w tym roku na różnego rodzaju naprawy średnio 1360 złotych. To 60 proc. minimalnego wynagrodzenia (2250 złotych). Co trzeci kierowca odwiedza warsztat samochodowy od 3 do 5 razy w roku, a 65 proc. - raz lub dwa w roku.