Wałbrzyska Toyota nie zwalnia tempa. Potroi produkcję silników elektrycznych

W 2021 roku Toyota w Wałbrzychu trzykrotnie otwierała nowe linie produkcyjne, wytwarzające elementy napędów hybrydowych - silniki spalinowe i skrzynie biegów. Tym przynajmniej Toyota najbardziej się chwaliła. Nieco ciszej było o uruchomienu w Polsce produkcji silników elektrycznych dla hybryd. W przyszłym roku ich moce produkcyjne mają się potroić, przekraczając 300 000 sztuk rocznie.

To wynik rosnącej popularności napędów hybrydowych w portfolio Toyoty. W ciągu trzech ostatnich lat, od czasu wprowadzenia produkcji elementów hybryd w Polsce, udział tego napędu w miksie silnikowym Toyoty w Europie wzrósł z 30 do 60 proc. W zachodniej części Europy sięgnął nawet 70 proc. W Europie Centralnej i Wschodniej jest niższy, ale zyskuje na popularności. W Polsce udział hybryd w sprzedaży Toyoty podwoił się, sięgając 55 proc.Czytaj także: Toyota wyda w tej dekadzie 13,5 mld dolarów na rozwój baterii W produkcji Toyota Motor Manufacturing Poland elementy hybryd stanowią 70 proc., co zdaniem Dariusza Mikołajczaka, prezesa TMMP, świadczy o zakończeniu trwającej od 2018 roku transformacji polskich zakładów od centrum produkcji napędów spalinowych w stronę centrum napędów hybrydowych.Przy okazji przypomnijmy więc może, jak przebiegała ta transformacja, szczególnie w czasie pandemii, kiedy produkcję elementów układów hybrydowych pierwszy raz lokalizowaną poza Japonią trzeba było uruchamiać bez japońskich specjalistów, których lockdown zatrzymał w kraju. Dariusz Mikołajczak mówi o tym w rozmowie przeprowadzonej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, dzień po otwarciu kolejnej linii produkcji skrzyń biegów.