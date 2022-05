Warszawa: Pracownicy MPO odrestaurowali zabytkowego mercedesa

3 lata zajęło pracownikom warsztatów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przywrócenie blasku zabytkowego mercedesowi L710. Dzięki ich pracy i sprowadzeniu trudno dostępnych części ponad pięćdziesięcioletni samochód znów może wyjechać na ulice.

Ciężarówka mercedes, która dostała drugą szanse na życie, wyjechała z fabryki w 1968 roku i trafiła do Polski. Auto zostało porzucone gdzieś na wsi za stodołą i skazane na zapomnienie. Kilka lat temu wypatrzył je ówczesny główny mechanik warszawskiego MPO. Właśnie w tym czasie MPO Warszawa kupowało partię nowoczesnych mercedesów i zarząd spółki zdecydował się odkupić "staruszka" od prywatnego właściciela.

Rozpoczęła się intensywna praca nad renowacją zabytkowego auta. Zajęcie wymagało determinacji i smykałki pasjonatów, którzy w warsztatach pracowali "po godzinach". Dwóch pracowników poświęciło blisko 3 lata na rekonstrukcję kilkudziesięcioletniego auta.

Samochód został pomalowany pomarańczowym lakierem. Jak zaznaczyło MPO, proces napraw przypominał skomplikowaną operację, która wymagała zgromadzenia planów i starannych przygotowań. Prace przy podwoziu trwały ponad dwa lata, a zabudowa została skonstruowana w ciągu intensywnych czterech miesięcy. Wiele niezbędnych części pracownicy warsztatu MPO sprowadzali z magazynu części zamiennych do zabytkowych aut w Niemczech.

"W ostatnim czasie pojazd był przygotowywany do badań technicznych. Przeszedł przegląd układu hamulcowego, naprawę instalacji elektrycznej, wymianę lamp, tablicy rejestracyjnej oraz konserwację lakierniczą" - powiedział starszy mistrz w warsztacie MPO Warszawa przy ul. Kopijników 13 Stefan Pokora.

Po naprawie spawalniczej skrzyni ładunkowej, przeglądzie układu paliwowego, zabezpieczeniu elementów zawieszenia oraz wymianie opon mercedes MPO stał się w pełni przystosowany do uczestniczenia w ruchu miejskim.

"Samochód ma już swoje lata i z tego względu nie jest technicznie skomplikowany. Teraz istotne jest to, żeby zadbać o jego regularny przegląd i konserwację" - dodał Stefan Pokora.

Dzięki staraniom pracowników warsztatu na przestrzeni ostatnich lat, mercedes L710 będzie wykorzystywany podczas wydarzeń plenerowych organizowanych przez MPO, dzielnice oraz miasto. Obecnie auto jest przy ulicy Tatarskiej.

"Ten model w tak dobrym stanie to dzisiaj zdecydowana rzadkość. Z pewnością będzie wielką atrakcją w trakcie warsztatów edukacyjnych dla dzieciaków albo podczas pikników organizowanych w Warszawie" - podsumował Stefan Pokora.

Mercedes-Benz L 710 to dwuosiowa ciężarówka z krótką maską, produkowana w fabryce Mercedes-Benz w Mannheim od 1961 roku. Od 1961 do 1963 pojazd nosił nazwę L 323. L 710 to najmniejszy pojazd Mercedes-Benz z krótką maską i kabiną. Modele z napędem na cztery koła, które zostały wprowadzone dopiero później, były dostarczane z fabryki tylko jako wywrotka, ale nie jako ciężarówka z platformą.