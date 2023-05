We Francji liczba stacji ładowania aut przekroczyła symboliczny próg

Według danych NADEM (Narodowego Stowarzyszenia Rozwoju Elektromobilności) we Francji został przekroczony symboliczny próg 100 tysięcy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Zgodnie z wcześniejszymi planami miało to nastąpić w końcu 2021 roku.

Po drogach Francji porusza się ponad 41,5 miliona samochodów, z czego auta elektryczne stanowią zaledwie 1,6 procent. Na koniec 2022 roku zarejestrowanych było około 700 tysięcy pojazdów w 100 procentach elektrycznych oraz dodatkowo ponad 420 tysięcy hybryd typu plug-in.

Mając na uwadze działania na rzecz rozwoju elektromobilności i odchodzenia od aut spalinowych francuscy producenci samochodów w 2018 roku podpisali z rządem porozumienie dotyczące postawienia 100 tysięcy ogólnodostępnych stacji ładowania do końca 2021 roku.

Pandemia i związane z tym perturbacje uniemożliwiły realizację tych planów. Dodatkowo pojawiły się jednak inne przeszkody natury administracyjnej, ale także technicznej. We Francji duże miasta są względnie nasycone punktami do ładowania aut i powoli brakuje wolnych miejsc, gdzie można je montować.

Do programu włączyły się sieci handlowe dysponujące dużymi parkingami jednak są one zlokalizowane poza centrami miast. W wielu przypadkach konieczna jest także przebudowa sieci energetycznej, co wymaga uzyskiwania wielu pozwoleń i wydłuża cały proces inwestycyjny. Stosunkowo najlepiej jest dostępna sieć wzdłuż autostrad, gdzie kosztem miejsc parkingowych przy stacjach benzynowych wygospodarowano wolne miejsca na ładowarki. Niestety posiadacze elektryków w mniejszych miastach i na wsi zdani są wyłącznie na własne gniazdka w garażach.

W lutym tego roku francuska minister do spraw małych i średnich przedsiębiorstw Olivia Gregoire, podczas debaty w Senacie na temat elektromobilności deklarowała, że niebawem będzie w całym kraju 100 tysięcy stacji ładowania i oto na początku udało się to zrealizować.

Obok działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności zakupu auta elektrycznego w postaci budowy punktów ładowania rząd francuski od stycznia 2023 zmniejszył dofinansowanie do zakupu nowych aut z 6 do 5 tysięcy euro dla modeli o wartości do 47 tysięcy euro. Równocześnie hybrydy plug-in zostały wyłączone z programu dotacji.