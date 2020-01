Wiceminister klimatu: dopłaty do aut elektrycznych będą mniejsze

Chcemy, by do końca lutego ruszył pierwszy nabór wniosków o dopłaty do aut elektrycznych - zapowiada wiceminister klimatu Ireneusz Zyska i świeżo powołany pełnomocnik rządu ds. OZE. To dobra wiadomość. Jest i gorsza - dopłaty będą mniejsze, niż zapowiadał jesienią rząd.

Dopłaty do aut elektrycznych będą zwolnione z podatku, ale będą mniejsze - potwierdza wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Jego zdaniem dzięki temu z dopłat skorzysta większa liczba beneficjentów.

Pierwszy nabór wniosków o dopłaty ma zostać ogłoszony do końca lutego.