Wiceminister Zyska o walce o zachowanie silnej pozycji polskiego przemysłu motoryzacyjnego

Musimy walczyć o zachowanie silnej pozycji polskiego przemysłu motoryzacyjnego, by firmy produkujące w Polsce nie przeniosły się w inne miejsce - mówił w czwartek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas kongresu MOVE – International Mobility Congress 2023.

Odbywające się na Międzynarodowych Targach Poznańskich wydarzenie towarzyszy targom motoryzacyjnym Poznań Motor Show 2023.

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podkreślił, że trzeba walczyć o zachowanie obecnej, silnej pozycji polskiego przemysłu motoryzacyjnego w Europie i na świecie.

Polska jest piąta w Europie pod względem rejestracji nowych samochodów. Jesteśmy też piątym najgorszym krajem w Unii, jeśli chodzi o rozbudowę infrastruktury do ładowania.

Aby zachować konkurencyjność, firmy motoryzacyjne potrzebują taniej, czystej energii

- Nie chcemy, aby firmy, które dzisiaj produkują w Polsce silniki, przekładnie hybrydowe, skrzynie biegów, samochody osobowe i dostawcze, autobusy, baterie do samochodów elektrycznych znalazły inne miejsce na mapie Europy czy świata. Prawodawstwo amerykańskie powoduje, że cała Unia Europejska, oczywiście także Polska, musi stanąć na wysokości zadania i zapewnić warunki konkurencyjności dla rozwoju tego przemysłu - powiedział.

Jak mówił, "uczestnicy rynku, przedstawiciele największych koncernów motoryzacyjnych w Polsce (...) powtarzają jedno: potrzebujemy taniej, czystej energii, dostępu do energii odnawialnej, ale także programów wsparcia, specjalnych rozwiązań po to, aby zachować konkurencyjność firm, konkurencyjność sektora przemysłu motoryzacyjnego".

- Nie mogę jeszcze mówić o szczegółach, ale polski rząd, w tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przygotował bardzo ważne regulacje związane między innymi z prowadzeniem rozwiązań legislacyjnych - linia bezpośrednia rozwiązań, które będą stymulować i dawać preferencje w zakresie inwestycji dla OZE - powiedział.

Wiceminister zapewnia: zaktualizowana Polityka energetyczna Polski 2040 da "ogromną szansę do tego, aby polski przemysł motoryzacyjny zachował konkurencyjność"

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś podkreślił potrzebę rozmów ze stroną rządową o oczekiwaniach przemysłu motoryzacyjnego w zakresie stabilności i poziomu cen zielonej energii elektrycznej. Zaznaczył, że kompleksowe rozwiązania z zakresu OZE dla branży motoryzacyjnej to warunek inwestycji w nowe nisko- i zeroemisyjne napędy.

- Branża odrabia na rynku straty po czasie covidu. Jeśli chodzi o produkcję, mamy jednak spore problemy, przede wszystkim związane z energią. Chodzi o dostępność, stabilność dostaw oraz o ceny. Ceny energii, jak wiemy, oszalały. Jako branża nie załapaliśmy się na żaden z programów pomocowych. Z punktu widzenia tych wielkich przedsiębiorstw myśmy byli za mali, nie jesteśmy też MŚP. Zależy nam bardzo na tym, żeby pracować z rządem nad stabilnością dostaw i nad tym, żeby ceny energii były przewidywalne - powiedział.

Polska należy do liderów jeśli chodzi o elektromobilność. Może jednak tę pozycję może utracić

- Trwa walka o to, żebyśmy za 10 czy 15 lat mieli tę samą silną pozycję. Jeżeli okazałoby się, że, mamy gorsze warunki jeżeli chodzi o dostępność energii, jeżeli chodzi o programy pomocowe, to może okazać się, że inwestorzy nie będą lokowali kolejnych produkcji w Polsce, a ci, którzy myślą zainwestowaniu u nas - pójdą do innych krajów europejskich albo do USA - powiedział.

Tomasz Tonder z Volkswagen Group Polska zauważył, że branża motoryzacyjna w ciągu najbliższych pięciu lat zmieni się bardziej, aniżeli zmieniła się w ciągu ostatnich 50.

- Samochody pozbawione są swoich negatywnych atrybutów; dzięki cyfryzacji i automatyzacji stają się jeszcze bezpieczniejsze, dzięki elektryfikacji nie emitują szkodliwych spalin - wskazał Tonder.

- Polska jest dziś bardzo istotnym, piątym największym rynkiem pod względem rejestracji nowych samochodów osobowych w UE; jednocześnie jest też piątym najgorszym krajem we wspólnocie pod względem rozwoju infrastruktury ładowania, biorąc pod uwagę wskaźnik ilości punktów na 100 km dróg - dodał.

Jak wskazał, w najbliższych latach, m.in w skutek wielu programów wspierających, spodziewany jest istotny wzrost liczby ultraszybkich ładowarek. Postęp już jest widoczny szczególnie przy głównych drogach i autostradach.

Prezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski podkreślił, że branża motoryzacyjna ma przed sobą wiele wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym i problemami podażowymi. Dotyka ją kryzys na rynku surowców i energii, skutki pandemii i wojny, a co za tym idzie - przerwanie łańcucha dostaw.

- Największym wyzwaniem może się okazać obecnie rewolucja związana z przejściem na napędy zeroemisyjne. Kongres MOVE i odbywające się równolegle targi Poznań Motor Show to spotkania, na których będzie się toczyła najbardziej ważka obecnie dyskusja, także w szerszym kontekście rynku energii i neutralności emisyjnej. Ta dyskusja połączy producentów, rynek motoryzacyjny i administrację rządową. Będzie o czym rozmawiać, bo przemysł motoryzacyjny generuje dziś ponad 10 proc. PKB Polski i zatrudnia bezpośrednio w produkcji ponad 250 tys. pracowników - powiedział.

Kongres każdego roku gromadzi międzynarodowe grono kilkuset ekspertów i praktyków z sektora e-mobility, kształtujących rozwój zeroemisyjnego i innowacyjnego transportu. Uczestnikami wydarzenia są przedstawiciele administracji publicznej, organizacji branżowych, sektora motoryzacyjnego, paliwowego i energetycznego oraz reprezentanci świata nauki.