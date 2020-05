Widać spadki w motoryzacji w Polsce. A może być jeszcze gorzej

W pierwszym kwartale 2020 r. ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne wypracowały gorszy wynik niż rok wcześniej. Z taśm montażowych zjechało w tym czasie 148,9 tys. pojazdów samochodowych, co oznaczało spadek aż o 13,2 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Duże spadki rejestracji pojazdów użytkowych

Spadki liczby rejestracji w segmencie jednośladów

Produkcja samochodów osobowych zwalnia

W pierwszym kwartale 2020 r. zarejestrowano 13,4 tys. sztuk nowych samochodów dostawczych, co oznaczało spadek o 21,4 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. Aż o 36,8 proc. r/r, do poziomu 4,7 tys. sztuk, zmniejszyły się rejestracje samochodów ciężarowych. Rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej powyżej 3,5 tony spadł z kolei o 45,2 proc. – w pierwszym kwartale zarejestrowano 4 tys. sztuk.W pierwszym kwartale 2020 r. liczba zarejestrowanych nowych motocykli wyniosła 3 138 sztuk, czyli 10,9 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 r. Po czterech z rzędu rosnących kwartalnych wynikach w ubiegłym roku, początek 2020 r. zapowiadał się optymistycznie. Pandemia koronawirusa w Polsce wyhamowała jednak obserwowany wcześniej rozwój rynku motocykli. Znaczący spadek rejestracji odnotowano również na rynku motorowerów, których w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. zarejestrowano 2 319 sztuk, co oznaczało spadek aż o 23,3 proc. w porównaniu z 2019 r.W pierwszym kwartale 2020 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 148,9 tys. pojazdów samochodowych, o 13,2 proc. mniej niż w poprzednim roku. Spadła liczba wszystkich produkowanych rodzajów pojazdów. Najbardziej zmniejszył się wolumen produkcji autobusów (spadek o 20 proc. wobec I kw. 2019).