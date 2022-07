Więcej baterii z Polski dla elektrycznych fordów

Producent baterii do samochodów elektrycznych LG Energy Solution podwaja w polskich zakładach zdolności produkcyjne dla Forda.

W odpowiedzi na duży popyt na popularne pojazdy marki: Mustanga Mach-E i Forda E-Transit, firma LG Energy Solution Wrocław zwiększa swoje moce produkcyjne.

Dzięki wykorzystaniu już istniejących linii produkcyjnych, a także postępowi w rozbudowie zakładu, LG Energy Solution jest na dobrej drodze do podwojenia swojej linii produkcyjnej do przyszłego roku. Planuje także dalsze stopniowe zwiększanie mocy produkcyjnych nawet po tym okresie.

LG Energy Solution rozpoczął dostarczanie swoich baterii dla Forda Mustang Mach-E i E-Transit w drugiej połowie 2020 roku. W ubiegłym roku globalnie sprzedano ponad 55 tys. Mustangów Mach-E, a Ford wciąż zwiększa produkcję tego średniej wielkości elektrycznego SUV-a.

Prezes i dyrektor generalny Forda Jim Farley poinformował wcześniej, że firma od 2022 roku zwiększa produkcję Mustanga Mach-E, a do 2023 potroi jego zdolności produkcyjne. Wcześniej producent samochodów ogłosił, że podnosi inwestycje na pojazdy elektryczne do 50 mld dolarów do 2026 roku, w porównaniu do poprzednich 30 mld. Planuje również zwiększyć globalną roczną produkcję aut elektrycznych do ponad 2 milionów sztuk do 2026 roku. Ford planuje, że do 2030 roku ponad połowa jego globalnej produkcji będzie stanowić pojazdy elektryczne.

Współpraca między LG Energy Solution a Fordem rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to wyprodukowane w Korei baterie trafiły do elektrycznego Forda Focus.

LG Energy Solution, wyodrębniony ze struktur LG Chem, to światowy lider dostarczający baterie litowo-jonowe dla pojazdów elektrycznych, produktów IT i elektronarzędzi oraz do systemów magazynowania energii.

W 2016 roku w Biskupicach Podgórnych powstało LG Energy Solution Wrocław, które stanowi pierwsze, a zarazem największe centrum produkcji baterii do samochodów elektrycznych w Europie.