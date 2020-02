Wiele koncernów motoryzacyjnych wciąż nie wznowiło pracy w Chinach

Mimo zakończenia w Chinach przerwy świątecznej, przedłużonej do 10 lutego z powodu epidemii koronawirusa, wiele koncernów motoryzacyjnych nadal wstrzymuje się z uruchomieniem swoich zakładów. Niektóre decydują się też na zamknięcie fabryk poza Chinami, z powodu zakłócenia dostaw.

Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen zapowiedział, że wstrzyma uruchomienie produkcji w zakładach spółki SAIC Volkswagen Automotive, z wyjątkiem jednej placówki w Szanghaju, o kolejne siedem dni, do 17 lutego.



W przypadku fabryk FAW-Volkswagen Automotive tylko produkcja zakładu w Tiencin we wschodnich Chinach zostanie wstrzymana do następnego tygodnia.

Honda zamierza uruchomić produkcję w Chinach 13 lutego. W piątek japoński producent zapewnił, że nie ma problemów z dostawami, które mogłyby hamować produkcję.

Nissan rozważa ponowne uruchomienie swoich fabryk w Chinach wkrótce. Jak podał serwis Automotive News, zakład w prowincji Hubei, którą uważa się za epicentrum epidemii, ma rozpocząć pracę po 14 lutego.

Toyota przedłużyła okres zamknięcia łącznie 12 fabryk w Chinach do 16 lutego, choć wcześniej zapowiadała wznowienie ich działania na poniedziałek.

Francuska grupa PSA zamierza wstrzymać pracę w trzech fabrykach w Wuhanie, w stolicy prowincji Hubei, do 14 lutego.

Z kolei zakład BMW w Szenjang w północno-wschodnich Chinach wstrzyma uruchomienie produkcji do 17 lutego.

Wśród koncernów motoryzacyjnych, które zdecydowały się na wznowienie od poniedziałku produkcji w ich chińskich placówkach są Daimler, Ford i Tesla. Od wtorku stopniowo będą również zwiększać swoje moce produkcyjne fabryki Hyundaia i Kii.

Jak zauważył Automotive News, Hyundai Motor był pierwszym koncernem, który zatrzymał produkcję w fabrykach poza Chinami. Powodem były zakłócenia w dostawach spowodowane epidemią koronawirusa. Koncern planuje wznowić produkcję w swoich zakładach w Korei Południowej między 11 a 17 lutego.

W poniedziałek na taki krok zdecydowała się również Kia i Renault, uzasadniając swoje decyzje problemami w obszarze łańcucha dostaw.

Suzuki w piątek informowało, że rozważa dostawy części samochodowych spoza Chin, ponieważ epidemia zagraża produkcji pojazdów w Indiach.

W ubiegłym tygodniu dyrektor generalny włosko-amerykańskiego koncernu motoryzacyjnego Fiat Chrysler Automobiles Mike Manley ostrzegł, że kryzys wywołany koronawirusem może spowodować zamknięcie europejskich fabryk na dwa do czterech tygodni, jeśli producenci części w Chinach wciąż nie będą mogli wrócić do pracy.

Mimo zniesienia zakazu produkcji przemysłowej przez władze niektórych prowincji, kolejnym problemem mogą okazać się pracownicy odmawiający przyjścia do pracy w obawie przed wirusem.

Tymczasem według agencji Bloomberga chińskie koncerny motoryzacyjne przestawiły swoje linie produkcyjne i będą wytwarzać maseczki ochronne, aby pomóc w walce z epidemi. W ubiegłym roku Chiny wyprodukowały ponad 5 mld maseczek chirurgicznych, ale obecnie kraj wciąż zmaga się z ich brakami. Dzienna produkcja na poziomie 15 mln maseczek jest niewystarczająca.

BYD zapowiedział, że do 17 lutego rozpocznie masową produkcję maseczek, i do końca miesiąca ma osiągnąć wydajność 5 mln sztuk dziennie. Spółka General Motors SAIC-GM-Wuling poinformowała natomiast, że uruchomi linie produkcyjne, które codziennie będą wytwarzać 1,7 mln maseczek. BYD będzie ponadto produkować 50 tys. butelek z płynnym środkiem dezynfekującym dziennie.

Do północy z niedzieli na poniedziałek w całych Chinach kontynentalnych odnotowano ponad 40 tys. zakażeń i 908 zgonów. Jedna osoba zmarła w Hongkongu i jedna na Filipinach.