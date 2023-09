Wielka rewolucja na rynku aut nadchodzi, ale wolniej niż zapowiadano

Stellantis ogłosił podpisanie wielu tysięcy nowych umów z siecią dealerską. To dopiero początek zmian w działaniu rynku aut. Najważniejsze zmiany nadchodzą wolniej, niż zapowiadano. Wprowadzenie modelu agencyjnego okazuje się bardziej skomplikowane i kosztowne dla producentów.

Dealerski s ystem agencyjny Stellantisa rusza pilotażowo w wybranych krajach. Do nas reforma ma dotrzeć w przyszłym roku.

W klasycznym, znanym wszystkim procesie to dealer kupuje i sprzedaje pojazd we własnym imieniu. W nowym modelu agencyjnym dealer staje się agentem, odpowiedzialnym za pozyskanie i obsługę klienta, jednak sprzedaż samochodu realizuje koncern.



- Model agencyjny nie opłaca się ani producentom, ani dealerom, ani także najważniejszemu elementowi tej relacji – klientom – uważa Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Model agencyjny w przypadku wybranych marek planuje m.in. także BMW w marce MINI (miałby być wdrożony w przyszłym roku) oraz Volkswagen (dla marki Cupra i samochodów elektrycznych).

Stellantis poinformował o zawarciu w ostatnich tygodniach „ponad 8000 umów o współpracy w zakresie sprzedaży i ponad 25 000 umów w zakresie obsługi posprzedażnej (…) w 10 strategicznych krajach Europy”. To efekt zapowiedzianej dwa lata temu reorganizacji sieci dealerskiej koncernu; nowa organizacja ma za zadanie uprościć struktury i wprowadzić wielomarkowe podejście do sprzedaży.

Najważniejsze są w tej chwili trzy rynki: w Austrii, w Belgii i Luksemburgu i Holandii, gdzie od 4 września 2023 roku zacznie obowiązywać nowy model, oparty na nowych unijnych regulacjach. Zawarte tam umowy są traktowanej jako pilotaż, przygotowujący do wejścia w nowy system całą sieć koncernu. Według informacji Stellantisa „pozostała część Europy rozpocznie wdrażanie nowego modelu w 2024 roku, a umowy zostaną podpisane w ciągu najbliższych kilku miesięcy, zgodnie z uzgodnionymi zasadami ramowymi”.

Bardziej wielomarkowe podejście do sprzedaży aut Stellantisa

- Klienci będą mogli skorzystać z podejścia wielomarkowego i wielokanałowego z szerszym zakresem oferowanych usług. Dealerzy będą mieli nowy i wydajny model biznesowy, ukierunkowany na osiąganie korzyści z portfolio 14 marek Stellantis, tworzenie synergii, optymalizację kosztów dystrybucji i oferowanie dodatkowych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności. Nasi partnerzy odgrywają ważną rolę, będąc przedstawicielami naszych marek na lokalnych rynkach – mówił w listopadzie ubiegłego roku Uwe Hochgeschurtz, dyrektor operacyjny Grupy Stellantis na region Rozszerzonej Europy.

Zmiany następują także w polskich sieciach marek Stellantis. Z końcem sierpnia ruszył proces likwidacji istniejących dotąd stowarzyszeń dealerów Citroena, Peugeota i Grupy Fiat Chrysler Jeep. To część marek, które połączyły się w ramach grupy Stellantis.

- Dwa lata temu koncern wypowiedział umowy wszystkim dealerom i przez ten czas ważyło się, jaki będzie ostateczny kształt sieci. W lipcu Stellantis podpisywał w Polsce nowe umowy dealerskie i serwisowe. Jeżeli chodzi o sprzedaż, sieć została odchudzona znacznie, chociaż nie tak bardzo, jak się początkowo zapowiadało. Zasadnicza zmiana, jaka zaszła, to wyjście z sieci małych dealerów i z mniejszych miast - przy jednoczesnym wzmocnieniu dużych polskich grup dealerskich, które też często przejęły obiekty po tych mniejszych. A jeśli chodzi o serwisy: ogromna większość dotychczasowych dealerów zostawiła sobie autoryzacje serwisowe, ponieważ pozwala im na to prawo. Czas pokaże, czy będą w stanie utrzymać się z samego serwisu – wyjaśnia Paweł Tuzinek, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Nowe umowy na razie są podpisywane w starym stylu

Na razie nowe umowy nie oznaczają jeszcze zmiany modelu współpracy między producentami a siecią dealerską, którą to zmianę koncerny samochodowe zapowiadają od kilku lat. Miałoby to być m.in. odpowiedzią na procesy w sposobie wykorzystania i podejścia do posiadania samochodów, w którym miała nastąpić zmiana: od posiadania do wykorzystania samochodów branych w leasing czy na wynajem długoterminowy. Ta zmiana następuje jednak wolniej, niż jeszcze kilka lat temu przewidywali producenci aut...

Paweł Tuzinek powiedział, że nowe umowy, które właśnie zawarł Stellantis w Polsce, to klasyczne umowy dealerskie, w takim samym modelu jak istnieje od lat.

- Trudno powiedzieć, żeby koncern w Polsce realizował szumne zapowiedzi o zmianie modelu mobilności, bo tutaj decyduje raczej wola klientów, a ci w większości chcą mieć ciągle auto na własność... Nie do końca też spieszy się z wdrożeniem modelu agencyjnego, czemu trudno się dziwić, skoro przepisy prawa europejskiego, które weszły w życie rok temu, nakazują producentom pokrywać koszty funkcjonowania sieci. Stellantis zapowiada stopniowe wdrażanie modelu agencyjnego - najpierw w kilku krajach europejskich, a w Polsce za około rok w kilku wybranych markach (dostawczych i premium) – mówi Paweł Tuzinek.

System agencyjny wciąż w fazie zapowiedzi, najwyżej pilotaży

Jego zdaniem trudno powiedzieć, czy do tego dojdzie, bo model agencyjny nie opłaca się ani producentom, ani dealerom, ani także najważniejszemu elementowi tej relacji: klientom.

- Tym pierwszym nie opłaca się, ponieważ zasadniczo nie ma w nim zapasu aut (są produkowane prawie wyłącznie na zamówienie), a więc to dla producenta mniej pieniędzy. Dodatkowo - jak wspomniałem - producenci muszą pokrywać koszty sieci. Dealerom nie opłaca się, ponieważ redukuje przychodowo ich biznes (zamiast całej ceny samochodu otrzymują oni tylko prowizję). Klientom nie opłaca się, ponieważ w tym modelu ceny mogą być ustalane sztywno dla całej sieci (obecnie dealerzy konkurują między sobą), co koniec końców oznacza, że będą one po prostu wyższe – wyjaśnia Paweł Tuzinek.

Dodaje, że w tej chwili w Polsce skonkretyzowane plany wdrożenia modelu agencyjnego w wybranych markach widać nie tylko w Stellantisie.

- Ma je także BMW w marce MINI, gdzie miałby on być wdrożony w przyszłym roku. Model agencyjny zapowiedział także Volkswagen dla marki Cupra oraz dla samochodów elektrycznych. Jak by tak policzyć, to te wszystkie marki mają w Polsce w okolicach 5 proc. udziału w rynku... Jak zatem widać, na rewolucję chyba trzeba będzie poczekać – mówi Paweł Tuzinek.