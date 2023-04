Wielka zmiana na rynku samochodów w Rosji

Większość producentów samochodów podjęła decyzję o wycofaniu się z rosyjskiego rynku. Teraz królują tam samochody rodzimej produkcji lub te sprowadzane z Chin.

Agencja Auostat opublikowała wyniki analizy rosyjskiego rynku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wynika z niej wyraźnie, jak z każdym miesiącem malała oferta sprzedaży samochodów dla klientów. Jeszcze przed wybuchem wojny, była ona zróżnicowana. Teraz dominują tam marki rodzimej produkcji lub te sprowadzane z Chin.

Dla przykładu, udział rosyjskich samochodów w krajowym rynku wynosił na początku 2022 r. około 20 proc. 12 miesięcy później zwiększył się do 40 proc. Jeszcze wyższy procentowo skok zanotowały marki chińskie. Przed wojną liczba chińskich samochodów przeznaczonych do sprzedaży wynosiła raptem 10 proc. wszystkich takich pojazdów w Rosji. Teraz to już 38 proc.

Widać także znaczny spadek zagranicznych marek dostępnych w sprzedaży na terenie Rosji. Udział japońskich samochodów spadł z 18 proc. do 6 proc. Liczba samochodów produkowanych w Europie, to także obecnie 6 proc., ale jeszcze rok temu ich udział w rosyjskim rynku wynosił 27 proc. Z 24 proc. do 9 proc. spadła zaś liczba samochodów koreańskich.

Na tym samym poziomie utrzymał się tylko odsetek oferowanych do sprzedaży samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Zarówno przed wojną, jak i 12 miesięcy później, ich udział w rosyjskim rynku to około 1 proc.