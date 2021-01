Wielki test emisyjności samochodów. Elektryki dają radę

Już 17,5 tysięcy kilometrów przejechały pojazdy w ramach największego w Europie Środkowo-Wschodniej badania TCO i emisyjności samochodów elektrycznych i spalinowych. Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) podsumowuje 9 tygodni testów, projektu „ELAB - Miasto Czystego Transportu”.





Uwzględnić miejskie realia

- Udział w projekcie ELAB, to dla nas ciekawe doświadczenie. Rozwiązanie telamatyczne WEBFLEET odgrywa w nim kluczową rolę, a dostarczane przez nie dane są podstawą do dalszych analiz i wyciągania wniosków biznesowych - mówi Dariusz Terlecki, Sales Director, Webfleet Solutions Poland and CEE. - Jestem przekonany, że końcowy raport będzie bardzo cennym materiałem dla wszystkich firm rozważających elektryfikację flot - dodaje.Eksploatacja samochodów elektrycznych jest nieodłącznie powiązana z koniecznością ich ładowania. Firma EVBox na czas projektu dostarczyła ładowarki typu wallbox „Elvi", z kolei EV Charge udostępnił ładowarkę zintegrowaną z kompozytowym słupem oświetleniowym „Combocharger". Pojazdy w czasie trwania testów pobrały łącznie ok. 1 250 kWh energii elektrycznej, podczas gdy auta spalinowe zużyły ponad 1 035 litrów paliwa.Pojazdy wykorzystywane w projekcie odbyły dotychczas 1 584 podróży, z czego 45 proc. to zadania wykonane przez samochody elektryczne (odpowiednio 725 zadań aut elektrycznych oraz 859 spalinowych), co przekłada się odpowiednio na czas ok. 395 godzin jazdy samochodami elektrycznymi oraz 514 godzin spalinowymi.Dostawy w gęstym ruchu miejskim oznaczają częste postoje, wielokrotne uruchamianie silnika i hamowanie. To warunki pracy, które dla silników spalinowych są dalekie od idealnych. W efekcie samochody spalają sporo paliwa, a prawdopodobieństwo usterki silnika rośnie.W tych samych okolicznościach pojazdy elektryczne spisują nie produkują spalin, liczba startów i zatrzymań nie ma znaczenia, zaś podczas hamowania energia trafia z powrotem do akumulatorów. Koszt pokonania trasy jest wielokrotnie niższy w przypadku elektryków.- Dlatego staramy się obalać mit o tym, że najlepsze pojazdy dostawcze to diesle i zauważamy, że nasi klienci coraz częściej rozważają realizację dostaw autami elektrycznymi - mówi Radosław Kitala, consultant & AMO manager w Arval Service Lease Polska.Etap badawczy projektu „ELAB – Miasto Czystego Transportu" zakończy się oficjalnie 5 lutego 2021 roku. Następnie pozyskane dane zostaną poddane szczegółowej analizie, na podstawie której powstanie raport końcowy, podsumowujący wyniki zrealizowanych testów. Oficjalne wyniki badania zostaną zaprezentowane w II kwartale 2021 roku.Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw alternatywnych.Organizacja zrzesza ponad 120 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.PSPA jest częścią The EuropeanAssociation for Electromobility (AVERE), największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie.