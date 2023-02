Wielkie koncerny motoryzacyjne ogłosiły podwyżki płac, jakich nie było od dziesięcioleci

Dwa największe japońskie koncerny motoryzacyjne Toyota i Honda przekazały informację o tym, że po negocjacjach przeprowadzonych z przedstawicielami związków zawodowych podjęły decyzję o podwyżce płac dla swoich pracowników.

W styczniu 2023 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Japonii wzrósł o 4,3 procent, co nie zdarzyło się od ponad 40 lat. Z jednej strony oznacza to pobudzenie gospodarki, która cały czas zmagała się z zerowym poziomem stóp procentowych i równie znikomym wzrostem gospodarczym.

Jednak dla wielu japońskich rodzin jest to ogromne zaskoczenie, z którym nie do końca wiedzą, jak sobie radzić. Premier Japonii Fumio Kishida w niedawnym wystąpieniu nawoływał do tego, żeby firmy pomogły swoim pracownikom i zastanowiły się nad możliwością podwyżki pensji.

Dwaj producenci samochodów: Toyota i Honda ogłosiły właśnie, że zgodzili się zapewnić największe od dziesięcioleci podwyżki wynagrodzeń.

W marcu każdego roku, po zakończeniu negocjacji na tematy płacowe prowadzonych przez kierownictwa koncernów motoryzacyjnych z przedstawicielami związków zawodowych, ogłaszane są decyzje w sprawie waloryzacji płac.

Tym razem Toyota z pewnym wyprzedzeniem podała, że spełnione zostaną oczekiwania związkowców, a co za tym idzie premie i pensje wzrosną najbardziej od 20 lat. Szczegóły decyzji zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Przyszły prezes Toyoty Koji Sato powiedział że "ma nadzieję, że to posunięcie będzie miało pozytywny wpływ na cały japoński przemysł motoryzacyjny".

Honda natomiast przekazała, że podniesie płace średnio o 5 procent, co oznacza najwyższy wzrost od 1990 roku. Przy czym najwięcej wzrosną stawki osób zaczynających pracę.