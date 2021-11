Wielkopolskie: Służby autostradowe przypominają o przygotowaniu auta na zimową trasę

O odpowiednim wyposażeniu auta i przygotowaniu do sezonu zimowego przypomina operator koncesyjnego odcinka autostrady A2 Świecko–Konin, spółka Autostrada Eksploatacja. Firma zapewniła, że jest gotowa na każde warunki pogodowe.

W związku z sezonem zimowym w pięciu magazynach spółki zlokalizowanych wzdłuż Autostrady Wielkopolskiej zgromadzono prawie 13,5 tys. ton soli.

Specjalista ds. bezpieczeństwa w Autostradzie Eksploatacji Paweł Pytliński przypomniał, że poza standardowym przygotowaniem pojazdu do zimy należy pamiętać o odpowiednim wyposażeniu auta na dłuższą trasę. Przed sezonem zimowym kierowcy nie mogą zapominać o zmianie opon na zimowe czy wymianie płynu w spryskiwaczach.

"Jadącym w dłuższą trasę, niezależnie od tego czy podróżują autostradą czy też nie, radzimy zabranie ze sobą oraz zapakowanie do bagażnika samochodu termosu z gorącym napojem i ciepłego koca. Tak przygotowanym nie grozi nam wychłodzenie, gdybyśmy z powodu śnieżycy utknęli gdzieś na trasie" - powiedział.

Jak podkreślił, w czasie bardzo intensywnych opadów śniegu i znacznie ograniczonej widoczności, nie warto ryzykować - należy zjechać na najbliższy parking, by tam bezpiecznie poczekać aż pogoda się poprawi.

Ekspert zwrócił też uwagę, by pod żadnym pozorem nie wyprzedzać pracujących na autostradzie solarek.

Stan pełnej gotowości na wypadek skutków zimy obowiązuje na koncesyjnym odcinku A2 od początku listopada. Do pracy przygotowanych zostało 41 solarek.

Na autostradach w Polsce obowiązuje pierwszy stopień utrzymania zimowego. Oznacza to, że sprzęt musi wyjechać na trasę w ciągu pół godziny od rozpoczęcia opadów śniegu. Jezdnia autostrady w ciągu dnia musi być odśnieżona w 2 godzin po ustaniu opadów śniegu i w 4 godzin po ustaniu opadów nocą. Dlatego tak ważne jest, aby zabezpieczyć obsadę na gotowym do pracy sprzęcie.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami, stan pełnej gotowości oznacza nie tylko gotowość sprzętu do zimy, ale przede wszystkim gotowość pracowników. Każdego dnia do podjęcia natychmiastowej akcji przygotowanych jest na to ponad 100 pracowników w pięciu Obwodach Utrzymania Autostrady, zlokalizowanych wzdłuż Autostrady Wielkopolskiej od Świecka po Konin" - podał dyrektor ds. eksploatacji i utrzymania autostrady Włodzimierz Matczak.

"Do prowadzenia akcji zapobiegawczych i zwalczających na autostradach używamy soli drogowej z roztworem wodnym chlorku sodu, a przy temperaturach sięgających poniżej -7 st. C z chlorkiem wapnia. Taka mieszanka pozwala szybko poradzić sobie z zalegającym na jezdni śniegiem" - dodał.

Spółka podała, że w codziennej pracy wspomaga się zamówionymi dodatkowymi, szczegółowymi prognozami pogody, aby na bieżąco porównywać je z odczytami z własnych stacji meteo rozlokowanych na całym 256 km docinku koncesyjnej autostrady oraz z informacjami pozyskanymi od patroli drogowych.