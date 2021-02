Wielton bierze kurs na automatyzację i cyfryzację

Wzrost kosztów energii i pracy to najpewniejsze zjawiska nadchodzących lat, więc Grupa Wielton od pewnego czasu inwestuje w automatyzację procesów i nadal pozostaje to jej priorytetem. Chce w tym roku zwiększyć do maksimum poziom wykorzystania istniejącej infrastruktury, ale firma zaplanowała także wiele inicjatyw inwestycyjnych, które mogą łącznie kosztować do 50 mln zł.

Wielton zakłada wykorzystanie prostych rezerw konstrukcyjnych

Od naczep po kompletne, cyfrowe rozwiązania transportowe

Potrzeba zachowania gotówki może zmniejszyć chęć zakupów

– Przenosimy urządzenia i ludzi. Od maja kończymy tam działalność i rezygnujemy z dzierżawy – mówi Paweł Szataniak.Kontynuowany będzie rozpoczęty w ubiegłym roku proces budowy linii produkcji zabudów kurtynowych i furgonowych. To element przechodzenia przez zakłady grupy z produkcji gniazdowej na liniową.Większość inwestycji w spółce Langendorf dotyczy jej polskiego oddziału. One mają pozwolić, by cała grupa była zdolna produkować na koniec roku 8 sztuk specjalistycznych produktów z efektywnością 85 proc.– Tu inwestujemy w dwóch obszarach: kupujemy dwa centra laserowe i dwie prasy krawędziowe. Stworzymy w ten sposób wydział produkcji komponentów dla całej grupy Langendrof. Dotąd były one wytwarzane w kooperacji. Inwestujemy także w zrobotyzowaną linię do spawania konstrukcji podwozi, co pozwoli nam zaopatrywać zakład w Polsce, ale także zapoczątkować proces przenoszenia produkcji z Niemiec do Polski – mówi Paweł Szataniak.Inwestycje uzupełnią budowa na dachach zakładów we Wieluniu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW oraz nowego centrum obsługi klienta.W tym roku na badania i rozwój Grupa Wielton chce patrzeć w trzech perspektywach. W krótkoterminowej mieszczą się projekty ciągłego doskonalenia w takich dziedzinach, jak optymalizacja konstrukcyjna i technologiczna: ma ona na celu obniżenie kosztu produkcji i poprawę jakości. Idzie też o dopasowanie produktu do rynku i potrzeb klienta.W średnioterminowej perspektywie pozostaje tworzenie nowych rodzin produktowych, modeli i rozwiązań. W długoterminowej zaś mieści się grupa projektów stanowiąca o przyszłości.– W tej perspektywie zidentyfikowaliśmy we wszystkich spółkach około 100 projektów, których realizacja powinna pozwolić na zwiększenie marży. Czasem jest to wykorzystanie prostych rezerw, które wciąż można znaleźć w konstrukcjach, lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, stąd wprowadzenie naczep podkontenerowych na rynki włoski i angielski – mówi Paweł Szataniak.Czytaj także: Wielton zmienia zasady wykupu niemieckiej spółki Jeden podstawowych produktów, nad którym obecnie pracują biura badawczo-rozwojowe grupy, stanowi nowa wywrotka.– Wywrotki dają duży wolumen i są wysokomarżowe. Nasza wywrotka ma dziś 7 lat i w najbliższych latach musimy mieć nową, z nowymi rozwiązaniami – wyjaśnia Paweł Szataniak.Bardzo ważne staną się w najbliższej przyszłości wyroby dedykowane szybko rozwijającemu się rynkowe e-commerce; Wielton pracuje nad całkiem nowym rozwiązaniem, nowym modelem naczepy dedykowanej dla tego segmentu. Innym rozwijanym produktem będą wieloosiowe, niskopodłogowe naczepy dla spółki Langendorf.Grupa chce rozwijać produkcję własnych komponentów pod nazwą Aberg. Pierwsze mają być montowane w wyrobach spółki już w tym roku. Trafią także na rynek części zamiennych.Wśród projektów strategicznych jest wdrożenie nowego, jednolitego dla całej grupy systemu ERP.– System przybliży nas do działania w warunkach Przemysłu 4.0. To krok w stronę pełnej cyfryzacji informacji o użytkownikach naszych produktów. Obecnie w firmach wielu naszych klientów zachodzą zmiany pokoleniowe w kierownictwie. Nowa generacja menedżerów chce kierować firmą z ekranu smartfona... Mówimy dziś dużo o telematyce, ale naszym celem jest oferowanie czegoś więcej niż GPS i monitoring podstawowych parametrów naczepy. Nasz nowy Aberg Connect ma się w przyszłości stać kompleksowym narzędziem do zarządzania biznesem transportowym. To pozwoli nam sprzedawać nie naczepę, ale kompletne rozwiązanie transportowe – tłumaczy Paweł Szataniak.Wielton liczy na powolną odbudowę rynku doświadczonego przez koronawirusa. - Główne czynniki wzrostu to rosnący apetyt na inwestowanie. Rekordowo wysoki jest wskaźnik PMI w UE, w Stanach i w Chinach, co pokazuje, że jest optymizm inwestycyjny. Niebagatelną rolę odegra odłożony popyt z roku 2020 – uważa Mariusz Golec, wiceprezes i dyrektor zarządzający Grupy.Trudno jednak powiedzieć, jak ten optymizm inwestycyjny przełoży się na zakupy naczep. Podobnie, jak w wypadku samochodów potrzeba zachowania większych zapasów gotówki może spowodować przyhamowanie zakupów i dalszą eksploatację obecnie używanych pojazdów. Taki trend był obserwowany w ubiegłym roku, a problemy powodowane przez koronawirusa jeszcze się nie skończyły, choć obecne lockdowny już w znacznie mniejszym stopniu uderzają w większość działów gospodarki.Problemy na rynku mogą spowodować także rosnące od miesięcy koszty materiałów do produkcji naczep – od stali przez aluminium, gumę po chemikalia. Może to wpłynąć na koszty wytwarzania naczep (a więc i marże), a także na ich ceny, co w połączeniu z większą wstrzemięźliwością w wydawaniu pieniędzy może zmniejszyć wielkość sprzedaży nowych naczep. Pewnym sygnałem takiego trendu w Polsce może być ubiegłoroczny wzrost indywidualnego importu używanych naczep, który zwiększył się w 2020 roku o ponad jedną dziesiątą.