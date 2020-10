Wielton dostarczył kolejną serię naczep na rynek afrykański

Wielton Africa sukcesywnie zwiększa swoją sprzedaż, wchodząc na nowe rynki i intensywnie rozbudowując sieć sprzedaży. Spółka koncentruje się także na rozwoju produktów odpowiadających potrzebom rynku afrykańskiego.

Dostarczenie kolejnej serii naczep na rynek afrykański zostało realizowane we współpracyz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który wykupił część zobowiązań kontrahenta wynikającą z kontraktu eksportowego, a tym samym wsparł możliwość dostarczenia 25 naczep marki Wielton do partnera z Wybrzeża Kości Słoniowej.Afryka staje się coraz bardziej perspektywicznym kierunkiem rozwoju dla polskich firm, a dla Wieltonu i BGK to kolejna wspólna transakcja na tym kontynencie. Wykup wierzytelności przez BGK jest standardową procedurą i stanowi narzędzie finansowania klientów o dobrej ocenie ryzyka.Formuła instrumentu jest używana na całym świecie w ramach finansowania eksportu. Wykup przez BGK jest alternatywą dla klasycznej formy finansowania i stanowi częste wsparcie dla klientów Wieltonu z rynku afrykańskiego oraz wschodniego.Transakcja pozwala na sprzedaż należności wynikających z realizacji kontraktów przed terminem ich wymagalności. Dzięki temu podmioty korzystające ze wsparcia mogą poprawić swoją płynność finansową, zwiększyć obroty, czy eliminować ryzyko związane z nieuregulowaniem przez kontrahenta zobowiązania.Wielton z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów. Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należy do grona dziesięciu największych producentów w swojej branży na świecie.Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Grupa Wielton posiada cztery centra produkcyjne: w Polsce, Niemczech, we Francji oraz Wielkiej Brytanii, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Pod koniec 2016 roku Wielton uruchomił spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie ok. 3 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bowiem aż 1,7 tys. w Wieluniu.