Wielton liczy na dobry rok. "Jest apetyt na inwestowanie"

Polski producent naczep i przyczep Wielton opublikował szacunkowe wyniki za rok 2020. Są gorsze od wyników z 2019 roku, ale lepsze od oczekiwać z początków pandemii. Firma skupia się na zwiększeniu efektywności i budowie marżowości. Na ten rok zakłada poprawę wyników.

Poprawa wyników w tym roku

Wielton wydłuża realizację Strategii 2020 i pracuje nad nową

Kluczowe punkty koncentracji Grupy Wielton w 2021

Grupa inwestuje w fotowoltaikę i centrum obsługi klienta

Poza diametralną przebudową w Wieluniu Wielton zrealizował szereg istotnych inwestycji w pozostałych spółkach, min.: w niemieckim Langendorf, francuskim Fruehauf oraz uruchomił przebudowę procesu produkcyjnego Lawrence David - brytyjskiego producenta wchodzącego w skład grupy. - Poczynione modernizacje i inwestycje w czasie lockdownu były dźwignią poprawy wyników w dobrym drugim półroczu 2020 r. Przełożyły się one także na poprawę marżowości, co będzie procentowało w kolejnych latach – powiedział Paweł Szataniak. W sumie w 2020 roku Grupa Wielton wydała na inwestycje 62 mln złotych, z czego 10 mln zł na prace wykonane w czasie wymuszonej pandemią przerwy produkcyjnej.W ubiegłym roku Wielton podjął szereg działań mających na celu rozwój produktów i rozwiązań pozwalający na zwiększenie konkurencyjności przy optymalnym wykorzystaniu kompetencji spółek. - . Wprowadziliśmy m.in. najlżejszą naczepę kurtynową w portfolio Wieltonu – Strong Light Master, przeprowadziliśmy optymalizację zestawów przestrzennych oraz pracowaliśmy nad rozwojem rodziny naczep niskopodwoziowych w ramach utworzonego w Wieluniu centrum kompetencyjnego naczep niskopodwoziowych Langendorf – wymienił Paweł Szataniak.Grupa Wielton prognozuje na 2021 poprawę sytuacji na rynku, co w założeniach przełoży się na wypracowanie wyników zbliżonych do tych z 2019 r.- Wierzymy, że rynek będzie się powoli odbudowywał. Główne czynniki wzrostu to rosnący apetyt na inwestowanie. Rekordowo wysoki jest wskaźnik PMI w UE, w Stanach i w Chinach, co pokazuje, że jest optymizm inwestycyjny. Niebagatelną rolę odegra odłożony popyt z roku 2020 – uważa Mariusz Golec, wiceprezes i dyrektor zarządzający Grupy Wielton. Jego zdaniem czynnikiem wspierającym wzrost będą także środki przeznaczone przez Unię Europejską na odbudowę gospodarki po pandemii. Wciąż niestety występuje szereg czynników niepewności związanych m.in. z sytuacją epidemiologiczną.W 2021 r. Grupa Wielton zamierza osiągnąć ponad 20 000 szt. sprzedaży wolumenowej, ok. 2,4 mld zł przychodów oraz marżę EBITDA na poziomie około 7 proc.Skutki nieprzyjaznego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią były odczuwalne w wielu sektorach. Sytuacja ta mocno wpłynęła także na działalność Grupy Wielton i możliwość realizacji założeń przyjętych w strategii rozwoju Wieltonu 2020. W związku z tym zarząd zdecydował o wydłużeniu czasu realizacji strategii rozwoju o jeden rok, do końca 2021. Grupa Wielton zapowiada również, iż od połowy bieżącego roku rozpocznie prace nad nową strategią wzrostu, która zostanie ogłoszona w pierwszym kwartale przyszłego roku.- Miniony rok był okresem bez precedensu, który wymknął się poza normalne ramy planów biznesowych. Dobre wyniki w drugiej połowie 2020 r. i zmiana trendu w branży dają nam podstawę do optymistycznych założeń na 2021 r. W obecnym roku maksymalizujemy nasze wysiłki, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, skupiając się na strategicznym budowaniu marżowości i redukcji poziomu zadłużenia. W połowie tego roku rozpoczniemy pracę nad wytyczeniem ścieżki rozwoju na kolejne lata – zapowiedział Paweł Szataniak.W bieżącym roku grupa będzie skupiać się na kluczowych obszarach, dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników finansowych. Ważne będzie utrzymanie bezpieczeństwa płynnościowego, w tym skuteczne zarządzanie kapitałem pracującym, a w perspektywie, ograniczenie zadłużenia netto w stosunku do generowanych wyników. Wielton skupiać się będzie na zapewnieniu stabilności finansowania przez aktywną współpracę z instytucjami finansującymi.Czytaj także: Wrócił popyt na przyczepy i naczepy. Kurs Wieltonu rośnie, i to znacznie - W poszczególnych spółkach grupy planowany jest również szereg inicjatyw, w tym nowe linie produkcyjne (Wielton, Lawrence David), czy robotyzacje linii (Fruheuaf, Langendorf), które pozwolą na dalszą optymalizacje wykorzystania zasobów w celu podniesienia efektywności i rentowności. Kontynuowane będą również projekty strategiczne, takie jak wdrażanie strategii posprzedażowej ABERG, stworzenie własnych rozwiązań telematycznych pod marką ABERG Connect oraz dalsza praca nad cyfryzacją i automatyzacją grupy. Będziemy też w dalszym ciągu rozwijać nasze produkty. Priorytetem na 2021 pod tym względem będzie nowa wywrotka. Pracować będziemy również nad projektami badawczymi dotyczącymi pojazdów autonomicznych, naczep wykorzystujących panele fotowoltaiczne czy wodór. Czeka nas bardzo intensywny rok – zapowiada Paweł Szataniak.Wielton chce w tym roku przeznaczyć na cele inwestycyjne 45-50 mln złotych. W planach jest m.in. zbudowanie na dachach budynków w Wieluniu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW, a także budowa nowoczesnego centrum obsługi klienta. - Przez ostatnie lata Wielton mocno inwestował w moce produkcyjne, a niewiele w obsługę klienta – przyznał Paweł Szataniak. Teraz chce zbudować centrum, a potem sprzedać je firmie wyspecjalizowanej w obsłudze nieruchomości i zawrzeć z nią wieloletnią umowę wynajmu.- Wprowadzimy nowy model finansowania nieruchomości potrzebnych do prowadzenia działalności, oparty na zmianie capexu na rozłożony w czasie opex, unikając mrożenia gotówki w długo zwracające się aktywa – mówi Paweł Szataniak.Taką samą drogę Wielton chce zastosować w wypadku zbudowanej w ubiegłym roku nowej hali produkcyjnej Langendorf. – Wybudowana hala to zamrożone środki. Sprzedanie nieruchomości i podpisanie wieloletniej umowy najmu pozwala nam te środki odzyskać i przeznaczyć na inne inwestycje lub środki obrotowe – powiedział Piotr Kamiński, wiceprezes i dyrektor finansowy Grupy Wielton.