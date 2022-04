Wielton ma wyniki lepsze niż przed pandemią, ale Rosja i Ukraina komplikują plany

W 2021 roku grupa kapitałowa Wielton zwiększyła o połowę wartość sprzedaży i wynik EBITDA. Zysk netto wzrósł jeszcze mocniej. Firma ma montownię w Rosji i jedną dziesiątą przychodów uzyskiwała w Rosji i na Ukrainie. Chcąc zrekompensować ubytek sprzedaży w tych krajach zwiększa aktywność w Europie i Afryce.

Polski rynek z rekordowym wzrostem

Nowe rynki i inwestycje

Wojna opóźnia publikację strategii

Efekty przyniosły również działania związane z podwyżkami cen sprzedawanych wyrobów, a także wprowadzenie formuły surowcowej RMI dla niektórych nowo zawieranych umów - dodaje.Firma wykorzystała ubiegłoroczne ożywienie w branży transportowej. Historycznie wysoką wartość osiągnął, zgodnie z oczekiwaniami, rynek w Polsce, a wolumeny na pozostałych rynkach zbliżyły się lub przekroczyły poziomy z 2019 r.W Polsce spółka Wielton sprzedała ok. 5160 sztuk, wypracowując 89- proc. wzrost i utrzymując trzecią pozycję z 12,7 proc. udziałem w rynku. Przychody ze sprzedaży w Polsce zwiększyły się o 98 proc. do 518,7 mln zł.Czytaj także: Wojna uderza w europejską motoryzację. Czeka nas jeszcze większa drożyzna Spółka Fruehauf, z udziałami na poziomie 19,7 proc., utrzymała pozycję lidera we Francji, osiągając poziom sprzedaży powyżej 4880 sztuk, czyli o 17 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym samym czasie rynek francuski wzrósł o 1 proc. w ujęciu rocznym. Francja jest krajem, w którym grupa notuje najwyższe przychody ze sprzedaży swoich produktów. W ubiegłym roku wyniosły one ok. 643,5 mln zł wobec 541,9 mln zł rok wcześniej.Z kolei w Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David sprzedała ok. 3870 sztuk, wobec ok. 3390 rok wcześniej (wzrost o 14 proc. rok do roku), co przełożyło się na uzyskanie 12,8 proc. udziałów w rynku i pozycję wicelidera branży. Przychody na rynku brytyjskim poszły w górę o 32 proc. do 391,7 mln zł.W Niemczech spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 72-proc. wzrost wolumenu, do poziomu 1 325 sztuk. Natomiast spółka Viberti zwiększyła poziom sprzedaży o 97 proc., czyli znacznie powyżej wzrostu całego rynku, zajmując 7. miejsce we Włoszech.W 2021 r. grupa Wielton rozszerzyła działalność o kolejny rynek europejski, dzięki przejęciu pod koniec roku 80 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén.Firma zrealizowała znaczące inwestycje o łącznej wartości 75,5 mln zł, m.in. zwiększające moce produkcyjne i poziom automatyzacji parku maszynowego w kluczowych spółkach. W Wieltonie moce wytwórcze wzrosły z 44 szt. do 75 szt. dziennie, a w Lawrence David z 21 szt. do 23 szt. dziennie.Czytaj także: Wielton może stracić 300 mln przychodów W związku z sytuacją wojenną w Ukrainie zarząd Wieltonu zdecydował o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów grupy do Rosji. Grupa deklaruje podjęcie działań mających na celu ograniczenie skali negatywnego wpływu sytuacji na Wschodzie na prowadzoną działalność, zwiększając aktywność w pozostałych krajach Europy oraz w Afryce.- Sytuacja wojenna w Ukrainie uniemożliwia nam obecnie prowadzenie działalności na tamtejszym rynku. Zdecydowaliśmy również o zawieszeniu dostaw do Rosji, gdzie posiadamy montownię - od 24 lutego br. nie trafił tam żaden z naszych produktów. Trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne niepewnej sytuacji na Wschodzie skłoniły nas do aktywnego działania sprzedażowego w pozostałych krajach europejskich oraz w Afryce, aby jak najskuteczniej zrekompensować ubytek przychodów w Rosji i Ukrainie – łącznie sprzedaż na tych rynkach stanowiła w 2021 r. ok. 11 proc. przychodów Grupy - stwierdził Mariusz Golec.Firma poinformowała, że trudne do przewidzenia skutki makroekonomiczne wojny w Ukrainie wpłynęły na decyzję o odłożeniu publikacji strategii na lata 2022-2025 planowanej uprzednio na przełom kwietnia i maja 2022 roku.