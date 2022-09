Wielton, mimo problemów na Wschodzie, z dużym wzrostem przychodów

Po pierwszym półroczu 2022 r. przychody czołowego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie wyniosły ok. 1,64 mld zł i były o 25,1 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2021 r.

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży był efektem zwiększenia wolumenów sprzedaży rdr. o 9,6 proc. oraz podwyżek cen produktów.

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. sprzedaż spółek grupy rosła szybciej niż rynki, na których działają.

Grupa wypracowała pozytywny wynik EBITDA we wszystkich kluczowych spółkach, pomimo rekordowych cen surowców i komponentów oraz szybkiego wzrostu cen energii i paliw wywołujących presję na marżowość biznesu.

- W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa Wielton zanotowała solidny 25-proc. wzrost skonsolidowanych przychodów, a sprzedaż jej spółek rosła dynamiczniej niż rynki, na których działają. Umocnienie pozycji rynkowej widoczne było szczególnie w Polsce, Niemczech oraz we Włoszech. Wyższe przychody zawdzięczamy utrzymaniu wzrostowego trendu wolumenów sprzedaży naszych produktów i podwyżce ich cen. Nasze wyniki za pierwsze półrocze oceniamy jako dobre - pomimo rosnących kosztów produkcji, wypracowaliśmy marżę EBITDA sięgającą 6,0 proc, a nasz backlog jest na bezpiecznym poziomie. Ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną oraz obserwowane schłodzenie popytu, nasze wysiłki koncentrują się obecnie na jak najskuteczniejszym ograniczeniu wpływu negatywnego otoczenia rynkowego na wyniki finansowe. Dbamy zarówno o zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw,

jak i o bezpieczeństwo energetyczne grupy - mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

W Polsce Wielton utrzymał pozycję wicelidera polskiego rynku. W Niemczech wzrost przychodów o 57 proc.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 1,64 mld zł, zwiększając się o 25,1 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2021 r. Grupa sprzedała 11 946 sztuk produktów, o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak wskazuje komunikat prasowy, spółka Wielton utrzymała pozycję wicelidera polskiego rynku, na którą awansowała w czwartym kwartale 2021 r. W pierwszym półroczu jej udziały w rynku wyniosły niemal 16 proc. Rejestracje pojazdów z oferty Wieltonu zwiększyły się o 21 proc. W tym samym okresie rynek polski zmalał o 8 proc. Przychody spółki na polskim rynku zwiększyły się rdr. o 43,7 proc. do 335,9 mln zł. Jej backlog na koniec czerwca liczył 5808 sztuk, co oznacza spadek o prawie 14 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

We Francji, gdzie rynek zanotował spadek o 2 proc., spółka Fruehauf utrzymała pozycję lidera branży z udziałami na poziomie 20 proc., a jej przychody zwiększyły się o niemal 11 proc. do 380,9 mln zł. Wyniki spółki pozostawały pod presją trudnej sytuacji na rynku pracowniczym we Francji (problemy z pozyskaniem pracowników oraz rosnąca presja płacowa), co negatywnie przełożyło się na rezultaty finansowe grupy. Wdrożone zostały działania mające na celu poprawę efektywności spółki Fruehauf, których pierwsze pozytywne efekty spodziewane są w kolejnych okresach.

Podobne działania poprawiły już kondycję finansową i ożywiły sprzedaż spółki Lawrence David, wicelidera rynku brytyjskiego. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. utrzymała ona drugie miejsce na rynku z udziałami na poziomie 13 proc. oraz wzrostem rejestracji pojazdów o 17 proc., czyli nieco powyżej całego rynku. Przychody Lawrence David zwiększyły się o 51,9 proc., do 261,6 mln zł.