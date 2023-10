Wielton ogłasza nową strategię. W planach przejęcia i inwestycje

W nowej strategii na lata 2023 – 2027 Grupa Wielton zamierza niemal podwoić wolumen sprzedaży, przychody i udział w europejskim rynku. Grupa zapowiada nowy model produkcyjny i rozwój technologii produkcyjnych, rozbudowę sieci montowni i inwestycje, także kolejne przejęcia.

W 2027 roku skonsolidowane przychody Grupy Wielton, trzeciego w Europie producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych, mają wynieść ok. 1,5 mld euro, a wolumen sprzedaży ok. 45 tys. sztuk pojazdów.

Głównym motorem wzrostu sprzedaży będzie rozwój oferty produktowej w oparciu o najnowsze trendy: personalizację, digitalizację i zrównoważony rozwój.

Grupa deklaruje „otwartość na przejęcia kolejnych graczy o odpowiednich parametrach biznesu”.

Inwestorzy dobrze przyjęli ogłoszoną strategię. Kurs akcji Wieltonu rósł podczas poniedziałkowej sesji nawet o 3 proc.

Grupa Wielton ogłosiła nową strategię na lata 2023 – 2027. W ostatnim roku jej obowiązywania skonsolidowane przychody Grupy Wielton mają wynieść ok. 1,5 mld euro, wobec 732 mln euro w 2022 r. Wolumen sprzedaży zwiększy się w tym okresie z 23,2 tys. do ok. 45 tys. sztuk pojazdów. Grupa zaznacza, że uwzględnia to nie tylko rozwój organiczny, ale także rezultaty fuzji i przejęć, co sugeruje, że ma już ona skonkretyzowane plany w tym względzie.

- Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13 proc. udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8 proc. marża EBITDA. Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu Grupy w okresie trwania Strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj. personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju – mówi Paweł Szataniak, prezes zarządu Grupy Wielton.

Grupa podaje w komunikacie, że większościowe udziały w skonsolidowanym wolumenie utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Zaznacza jednak, że planowana jest również większa dywersyfikacja rynkowa.

Oferta produktowa ma być głównym motorem wzrostu sprzedaży

Głównym motorem wzrostu sprzedaży będzie rozwój oferty produktowej. Grupa planuje wprowadzić do oferty szereg personalizowanych rozwiązań do całej gamy produktowej.

Rozwój będzie oparty o najnowsze trendy globalne: personalizację, digitalizację i zrównoważony rozwój – mówi Paweł Szataniak. Grupa wskazała 7 perspektyw, które mają pozwolić na realizację strategii. Są nimi: podejście do rynku, model operacyjny, ESG, HR, digitalizacja, projekty rozwojowe, a także fuzje i przejęcia.

Grupa Wielton planuje zwiększać wolumeny sprzedaży oraz udziały we wszystkich kluczowych grupach produktowych: blisko połowa wzrostu będzie pochodzić z największej grupy produktowej na rynku - naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotują również m.in. wywrotki.

Nowy model produkcyjny oraz wzrost automatyzacji i robotyzacji

Grupa zapowiada wprowadzenie nowego modelu produkcyjnego i rozwój technologii produkcyjnych, rozbudowę sieci montowni i inwestycje. Wśród projektów rozwojowych jest własna oś mechniczna i elektryczna.

Sprzedaż będzie wsparta dodatkowymi usługami, m in. w oparciu o własną telematykę oraz różnorodne rozwiązania ABERG.

W ramach digitalizacji grupa przewiduje ujednolicenie systemów ERP w grupie do SAP S/4 HANA. Zwiększenie poziomu wykorzystania danych i korzystanie ze sztucznej inteligencji. Ważnym czynnikiem okaże się ESG. Zakładana redukcja śladu węglowego ma się odbyć m.in. przez szersze wykorzystanie energii z OZE.

Wielton jest gotowy na nowe przejęcia graczy o odpowiednich parametrach

Firma będzie się rozwijać na wszystkich kierunkach strategicznych, poza Rosją i Białorusią. Według założeń większościowe udziały w sprzedaży grupy utrzymają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia Grupy zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach grupy wzrośnie z 36 proc. do 48 proc.

Oparty o automatyzację oraz robotyzację rozwój technologii produkcyjnych będzie miał „szczególne znaczenie dla poprawy konkurencyjności grupy”. Z drugiej strony, obok rozwijania własnej produkcji grupa celuje w dalsze akwizycje. W opisie strategii deklaruje „otwartość na przejęcia kolejnych graczy o odpowiednich parametrach biznesu”.