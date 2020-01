Wielton podsumował dobre wyniki Lawrence David Limited

Grupa Wielton, trzeci w Europie i ósmy na świecie producent przyczep, naczep i zabudów samochodowych, podsumowała wyniki operacyjne brytyjskiej spólki Lawrence David Limited (LDV). Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem LDV w strukturach grupy. Ubiegłoroczne działania skupiły się m.in. na reorganizacji zakładu i optymalizacji modelu współpracy. Wielton planuje przekazać do Wielkiej Brytania ponad 2 tys. gotowych podwozi.

Firma Lawrence David Limited dołączyła do grupy Wielton we wrześniu 2018 roku.

W trzech kwartałach ubiegłego roku sprzedała ponad 3 tys. naczep i zabudów, osiągając 8 proc. udziału w rynku.

W portfolio polskiego producenta znajdują się również takie marki jak francuski Fruehauf, niemiecki Langendorf, włoskie Viberti.

Ważne zmiany LDV wprowadziło również w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zakończono instalację paneli słonecznych na dachu Woodston Point. Wdrożono nowe rozwiązania Total Waste Management oraz LEAN. Rozwiązania te zwiększają efektywność recyklingu i ograniczenia ilość odpadów podczas produkcji.



Spółka Lawrence David Limited dołączyła do Grupy Wielton we wrześniu 2018 roku. Wówczas firma z Wielunia nabyła za kwotę 26 mln funtów 75 proc. udziałów. Dzięki transakcji Grupa Wielton przejęła kontrolę nad jednym z głównych producentów naczep na brytyjskim rynku, na którym wcześniej nie była obecna.



W portfolio polskiego producenta znajdują się również takie marki jak francuski Fruehauf,

oraz Cardi. Spółka Wielton jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 roku.



