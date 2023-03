Wielton przejmie niemiecką firmę w 100 procentach

Wielton podpisał nową umowę kupna 20 proc. udziałów w niemieckiej spółce Langendorf. Wcześniej polski producent miał już 80 proc. akcji niemieckiej spółki. Wartość transakcji to co najmniej 2,7 mln euro.

Od 2017 r. Wielton posiada 80 proc. udziałów w spółce Langendorf. Zamknięcie transakcji kupna pozostałych 20 proc. udziałów ma nastąpić do końca 2025 r.

Langendorf jest firmą z ponad 125-letnim doświadczeniem, w tym ponad 70-letnim w produkcji naczep. W październiku 2020r. powstała spółka Langendorf Polska.

Celem grupy Wielton na rok 2023 r. jest wypracowanie wielkości sprzedaży na poziomie, zbliżonym do 2022 roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk. Grupa zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł.

Zarząd Wieltonu 15 marca 2023 r. podpisał z akcjonariuszem spółki Langendorf - osobą prawną posiadającą 20 proc. udziałów w tej spółce - nową umowę nabycia tych 20 proc. udziałów na zmienionych warunkach i rozwiązał poprzednio obowiązującą umowę.

Zgodnie z nową umową przeniesienie własności 20 proc. udziałów w spółce Langendorf na Wielton nastąpi w dniu zapłaty przez polską spółkę ceny nabycia tych udziałów, pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny nabycia do dnia 31 grudnia 2025 r.

Cena transakcji jeszcze nie znana. Uzależniona będzie od wyników spółki

Jak wcześniej informował Wielton, cena sprzedaży udziałów uzależniona jest od sumy EBITDA (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) osiągniętej przez grupę Langendorf w latach 2019-2024. W przypadku EBITDA nieprzekraczającej 15 mln euro, cena wyniesie nie mniej niż 2,7 mln euro, a w przypadku realizacji EBITDA na poziomie przekraczającym 24 mln euro, cena przekroczy 6,5 mln euro. Co ważne, nie określono ceny maksymalnej.

Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niedokonania przez Wielton zapłaty ceny nabycia w terminie sześciu miesięcy od wyznaczonego, ostatecznego terminu zapłaty.

Pojazdy specjalistyczne, naczepy oraz przyczepy

Langendorf jest firmą z ponad 125-letnim doświadczeniem, w tym ponad 70-letnim w produkcji naczep. Pierwsze produkowane pojazdy przeznaczone były dla sektora rolniczego, w latach 60-tych rozpoczęto produkcję specjalistycznych pojazdów niskopodwoziowych dla branży budowlanej.

Langendorf posiada w Waltrop nowoczesny zakład produkcyjny o powierzchni 60 tys. m2 oraz sieć 45 serwisów partnerskich w Niemczech i za granicą.

Obecnie niemiecka firma oferuje: naczepy wywrotki, transportery prefabrykatów budowlanych w pionie, naczepy niskopodwoziowe, naczepy dwupoziomowe, transportery szkła technicznego i pojazdy specjalne.

W październiku 2020r. powstała spółka Langendorf Polska, która jest wsparciem dla centrum kompetencyjnego niszowych pojazdów niskoseryjnych w Waltrop, któremu bezpośrednio podlega.

Rekordowe przychody w 2022 roku, ambitne plany na 2023 rok

W 2022 roku szacowane przychody grupy Wielton po raz pierwszy w historii wyniosły około 3,44 mld zł, rosnąc o 28 proc. rok do roku.

- Grupa mimo wstrzymania działalności na rynku rosyjskim, zwiększyła całkowity wolumen sprzedaży w porównaniu do 2021 r. oraz umocniła swoją pozycję na rynku polskim, niemieckim i w Wielkiej Brytanii - mówił Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

Niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GMBH zarejestrowały o 44 proc. więcej pojazdów niż w 2021 r. Rejestracje tych spółek osiągnęły poziom 1189 sztuk.

Celem grupy Wielton na rok 2023 r. jest wypracowanie wolumenów sprzedaży na poziomie, zbliżonym do 2022 roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk.

Grupa zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł, czyli wzrost o 4,5 proc. rok do roku. Marżę EBITDA prognozuje na poziomie ok. 5,9 proc., a wskaźnik długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,5.

W 2023 r. Wielton planuje wejście na nowe rynki i rozwój sieci handlowych (budowa własnej sieci sprzedaży) w krajach Beneluksu, Danii oraz na Słowacji, wzmocnienie sieci sprzedażowej we Włoszech, nowa strategia sprzedażowa na rynkach bułgarskim, węgierskim oraz rynkach afrykańskich, dedykowane sprzedażowe zespoły eksperckie.

Zaplanowano też nowe produkty w ofercie oraz synergie produktowe w grupie (wprowadzenie nowych produktów na rynki brytyjski, włoski, niemiecki i polski w ramach współpracy pomiędzy podmiotami Grupy).

W 2023 roku, w celu dalszego doskonalenia procesów operacyjnych, grupa Wielton będzie realizowała plan inwestycyjny na poziomie około 187 mln zł.