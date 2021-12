Wielton przejmuje hiszpańskiego producenta naczep

Grupa Wielton przejęła 80 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Guillén Desarrollos Industriales będącej producentem naczep i przyczep o ponad 125-letniej historii, za 4,6 mln euro, przy czym wartość ostateczna transakcji będzie znana po zaudytowaniu wyników rocznych spółki. Przejęcie pozostałych 20 proc. udziałów planowane jest w 2026 roku w modelu earn-out, w którym cena będzie oparta o zysk EBITDA wypracowany w 2025 roku.

Wielton na ścieżce akwizycji

Celem Grupy Wielton jest zwiększenie wolumenu produkcji Guillén do ponad 1600 sztuk przyczep/naczep w 2025 roku oraz rozszerzenie asortymentu o produkty Grupy Wielton.- Transakcja to dla Guillén szansa działania w dużej, międzynarodowej organizacji, możliwość rozwoju oferty produktowej i silniejsza pozycja zakupowa przy pozyskiwaniu surowców i komponentów. Doceniamy także możliwość dalszego rozwoju marki Guillén, która powstała jako firma rodzinna ponad 125 lat temu - dodaje Jose Luis Guillén, Dyrektor Generalny Grupy Guillén, cytowany w komunikacie.Spółka Guillén po dołączeniu do Grupy Wielton będzie kontynuowała swoją działalność pod dotychczasową nazwą. Za przeprowadzenie integracji odpowiedzialny będzie Jose Luis Guillén, dotychczasowy współwłaściciel i dyrektor Generalny Grupy Guillén.- Szanując ogromne doświadczenie i profesjonalizm Jose Luisa Guilléna oraz jego wkład w rozwój całej Grupy Guillén, to właśnie jemu powierzamy odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu integracji oraz kontynuowanie zarządzania firmą. Jestem przekonany, że pozwoli to na płynne włączenie Guillén do Grupy Wielton oraz skuteczne wykorzystanie możliwych efektów synergii - stwierdził Mariusz Golec, wiceprezes, CEO Grupy Wielton, cytowany w komunikacie.- Przejęcie oznacza również rozszerzenie zakresu współpracy z TIP, jednym z największych na świecie graczy na rynku wynajmu i serwisowania pojazdów ciężarowych, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów Guillén po przejęciu NEXT Rent. Postrzegamy to jako interesującą szansę na rozszerzenie naszych obecnych kanałów dystrybucyjnych - dodał Mariusz Golec.Wielton zaznacza, że zakup spółki Guillén wpisuje się w dotychczasową ścieżkę rozwoju grupy poprzez akwizycje, po wcześniejszych przejęciach włoskiej marki Viberti (2015), lidera rynku francuskiego - Fruehauf (2015), niemieckiej spółki Langendorf (2017) oraz działającej w Wielkiej Brytanii spółki Lawrence David (2018).