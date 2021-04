Wielton przyhamował przez pandemię, ale teraz przyspiesza

Wyniki finansowe Wieltonu w trudnym 2020 r. okazały się lepsze, niż spodziewano się po wybuchu pandemii. Jednak w stosunku do roku 2019 są zacznie gorsze. Firma zapewnia, że jest dobrze przygotowana do odbicia w 2021 r.

Program inwestycyjny Wieltonu

Podstawowymi celami już zrealizowanego programu inwestycyjnego, jak i tych planowanych w kolejnych okresach jest:

reorganizacja produkcyjna struktury grupy i wzrost roli zakładów w Wieluniu jako dostawcy podzespołów dla producentów w pozostałych krajach,

redukcja kosztów produkcji, w tym osobowych, poprzez większą automatyzację i robotyzację, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost rentowności w przyszłości,

rozbudowa potencjału produkcyjnego i umożliwienie zwiększania wolumenów w kolejnych okresach.

Spadki sprzedaży i rentowności były spowodowane czynnikami obiektywnymi i nie odbiegały od wyników innych firm w tym sektorze. Pomimo słabszych wyników Grupa Wielton obroniła trzecią pozycję spośród największych producentów naczep w Europie, utrzymała pierwszą pozycję we Francji i przeskoczyła z miejsca piątego na drugie w Wielkiej Brytanii.Jak wskazuje komunikat, duży sukces grupa odniosła również w utrzymaniu wysokiej płynności finansowej. Wdrożony program optymalizacyjny w stosunku do kapitału obrotowego we wszystkich zakładach - optymalizacja należności, zapasów i zobowiązań, dostosowanie ich do wielkości produkcji - oraz pozyskanie dodatkowego finansowania dłużnego, w kwocie 50 mln zł, pozwoliło na sprawne finansowanie bieżącej działalności, a nawet na zrealizowanie kluczowych zamierzeń inwestycyjnych przy jednoczesnym wzroście poziomu gotówki na koniec roku o 52,8 proc. do 88,8 mln zł.- Zarówno optymalizacja kapitału obrotowego, jak i pozyskanie dodatkowego finansowania były niezbędne, aby grupa mogła przetrwać ten trudny rok w dobrej kondycji finansowej. Zdecydowana odbudowa wolumenów w II połowie 2020 r., znacznie powyżej naszych oczekiwań z I połowy roku spowodowała, że z nawiązką wyprzedziliśmy wstępne oczekiwania i dzięki osiągniętym wynikom oraz poziomowi zadłużenia netto, osiągnęliśmy na koniec roku wskaźnik Dług netto/EBITDA = 3,8. Tym samym spełniliśmy kowenant graniczny zapisany w umowie kredytowej. Pozwala nam to obecnie skupić się na dalszej ekspansji rynkowej - powiedział Piotr Kamiński, CFO i Wiceprezes Grupy Wielton.W 2020 roku Grupa Wielton zrealizowała szeroki program inwestycyjny o łącznej wartości 62 mln zł. Inwestycje realizowane były we wszystkich zakładach produkcyjnych, przy największym udziale zakładów w Polsce.Czytaj także: Wielton bierze kurs na automatyzację i cyfryzację