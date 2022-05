Wielton szuka nowych rynków w krajach europejskich i w Afryce

Grupa Wielton miała w pierwszym kwartale 2022 roku 9,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 19,2 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk EBITDA wyniósł 36,5 mln zł, wobec 43,8 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny spadł o 34,3 proc. rdr, z 28 mln zł do 18,4 mln zł.

Przychody grupy na polskim rynku wyniosły 169,5 mln zł, co stanowiło 20,8 proc. przychodów ogółem. Były one o 27,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody na rynkach zagranicznych ukształtowały się na poziomie 644,7 mln zł i były o 28,8 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Wielton podejmuje działania mające na celu zniwelowanie utraty sprzedaży na rynkach rosyjskim i ukraińskim, m.in. intensyfikując działania w pozostałych krajach europejskich, a także w Afryce.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 28,6 proc. rdr, do 814,2 mln zł. Jak tłumaczy spółka, na sprzedaż wpływ miały większa liczba sprzedanych produktów o 16 proc., wprowadzane podwyżki ich cen oraz pozytywne dla biznesu kursy walut.

- Utrzymujące się od wielu miesięcy wysokie koszty wywołują bezprecedensową presję na marże. Przy tak niesprzyjającym otoczeniu rynkowym grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,5 proc., czyli niższym niż po pierwszym kwartale 2021 roku (6,9 proc.), ale lepszym od wyniku z pierwszego kwartału 2020 roku, czyli okresu, gdy rynek nie odczuwał jeszcze w pełni skutków pandemii – ocenia w raporcie prezes Paweł Szataniak. - Obserwując coraz trudniejsze otoczenie rynkowe, za priorytet uważamy utrzymanie wysokiej płynności i bezpiecznego wskaźnika dług netto do EBITDA - dodaje.

Przychody grupy na polskim rynku wyniosły 169,5 mln zł, co stanowiło 20,8 proc. przychodów ogółem. Były one o 27,8 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Przychody na rynkach zagranicznych ukształtowały się na poziomie 644,7 mln zł i były o 28,8 proc. wyższe niż rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2022 roku koszty operacyjne grupy wyniosły 806,9 mln zł, czyli wzrosły o 33,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Wpływ na poziom kosztów miało zwiększenie wolumenu sprzedaży, wzrost cen surowców, energii i kosztów transportu oraz poniesienie wyższych kosztów ogólnego zarządu w związku z rozszerzeniem grupy.

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów ukształtowały się na poziomie 705,1 mln zł i były o 36,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Na koniec marca wskaźnik długu netto do EBITDA wynosił 3,46x, wobec 2,7x w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spółka podała, że wyższy poziom niż w poprzednich okresach wynikał ze zwiększenia skali działalności i z przeciwdziałania wpływowi turbulencji na rynku komponentów na działalność.

Trudny czas przebudowy

- Bez wątpienia przed nami trudny czas przebudowy całego rynku europejskiego i światowego związanej z konsekwencjami wojny w Ukrainie. W naszej branży obserwujemy już sygnały schłodzenia popytu i odkładania decyzji zakupowych przez klientów z powodu wysokich cen związanych z rosnącymi kosztami komponentów, surowców, energii czy logistyki. Niedobór kierowców, wynikający z odpływu ukraińskich pracowników (szczególnie w Polsce), przekłada się na opóźnienia w odbiorach produktów. W takich czasach istotne jest baczne obserwowanie otoczenia oraz odpowiednia i szybka reakcja na pojawiające się wyzwania – komentuje Paweł Szataniak.

Czytaj: Wielton ma wyniki lepsze niż przed pandemią, ale Rosja i Ukraina komplikują plany

Priorytetem są działania związane z poprawą efektywności operacyjnej i kosztowej oraz dalszą optymalizacją procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Grupa szacowała, że negatywny rozwój sytuacji związany ze stanem wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w wysokości do ok. 4 mln euro. Jak podano, obecnie brak jest podstaw do dokonania odpisów, choć nadal nie można ich wykluczyć.

Wielton podejmuje działania mające na celu zniwelowanie utraty sprzedaży na rynkach rosyjskim i ukraińskim, m.in. intensyfikując działania w pozostałych krajach europejskich, a także w Afryce. Dalsza dywersyfikacja geograficzna i sprzedażowa planowana jest poprzez rozwijanie współpracy z silnymi partnerami, w tym firmami wynajmującymi naczepy.