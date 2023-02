Wielton zaliczył rekord w przychodach

W 2022 roku Grupa Wielton nieco zwiększyła wielkość sprzedaży, powiększając przy tym przychody o ponad jedną czwartą w skali roku. Jeszcze wyższy był wzrost zysków. W tym roku grupa chce utrzymać tempo wzrostu i przedstawić strategię do roku 2026.

W 2022 roku szacowane przychody Grupy Wielton po raz pierwszy w historii wyniosły około 3,44 mld zł, rosnąc o 28 proc. rok do roku.

Przewidywany wolumen sprzedaży osiągnął rekordowy poziom około 23,2 tys. sztuk, o 6 proc. wyższy niż przed rokiem.

Firma wypracowała szacunkowy wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) na poziomie około 201,2 mln zł, który był o 39 proc. wyższy niż rok wcześniej.

- Pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczo – rynkowej oraz wyzwań na niespotykaną dotąd skalę, szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Wielton osiągnęły rekordowy poziom ok. 3,44 mld zł., odnotowując wzrost o 28 proc. Wynik EBITDA wyniósł ok. 201,2 mln zł i był o 39 proc. wyższy niż przed rokiem, a wskaźnik dług netto/EBITDA nie przekroczył poziomu 2,49. Grupa mimo wstrzymania działalności na rynku rosyjskim, zwiększyła całkowity wolumen sprzedaży w porównaniu do 2021 r. oraz umocniła swoją pozycję na rynku polskim, niemieckim i w Wielkiej Brytanii - mówi Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

Pozytywny wpływ na poziom zysku EBITDA miało saldo zdarzeń o charakterze jednorazowym, m.in. wpływ odszkodowania BI, rozliczenie transakcji nabycia hiszpańskiej spółki Guillén oraz koszty transakcyjne nabycia pozostałych udziałów brytyjskiej spółki Lawrence David.

Pomimo zwiększającej się w ubiegłym roku presji kosztowej, wywołanej galopującą inflacją oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na szacunkowym poziomie 5,8 proc. wobec 5,4 proc. rok wcześniej. Grupa przewiduje utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie

wynoszącym ok. 2,49.

Wielton zachowuje lub poprawia swoje miejsca na rynkach

Grupa Wielton deklaruje, że w warunkach wyraźnego schłodzenia popytu w branży transportowej, zachowała pozycję na kluczowych rynkach w Europie. W Polsce, w której rynek zmalał o 12 proc., rejestracje spółki Wielton zwiększyły się o 8 proc. do poziomu 4418 szt. Z udziałami sięgającymi 15,7 proc. Wielton awansował na pozycję wicelidera rynku.

Spółka Fruehauf, rejestrując 4341 szt. pojazdów (o 4 proc. mniej niż przed rokiem), utrzymała pierwsze miejsce we Francji. Jej udziały rynkowe wyniosły 19,3 proc. Wyniki spółki pozostawały pod presją warunków rynkowych. Grupa Wielton prowadzi wzmożone działania poprawiające efektywność i produktywność spółki Fruehauf.

Brytyjska spółka Lawrence David utrzymała w 2022 r. drugą pozycję na rynku, rejestrując 3430 sztuk pojazdów, czyli o 22 proc. więcej niż przed rokiem. Przełożyło się to na 12,8 proc. udziałów w rynku Wielkiej Brytanii.

Obchodząca 100-lecie istnienia spółka Viberti awansowała z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego. Jej rejestracje zwiększyły się o 24 proc. do 1114 sztuk.

O 44 proc. więcej pojazdów niż w 2021 r. zarejestrowały niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GMBH. Rejestracje tych spółek osiągnęły poziom 1189 szt. i przełożyły się na awans na piątą pozycję. W krajach CEE Grupa Wielton utrzymała piątą pozycję, a rejestracje jej pojazdów zwiększyły się o 12, proc. do 1159 sztuk.

W tym roku Wielton chce utrzymać sprzedaż i zwiększyć przychody

W 2022 r. trwała integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Od stycznia do końca grudnia 2022 r. Guillén zarejestrował o 6 proc. mniej pojazdów niż rok wcześniej, czyli 450 szt., utrzymując 6 pozycję na rynku.

Celem Grupy Wielton na ten rok jest wypracowanie wolumenów sprzedaży na poziomie, zbliżonym do 2022 roku, wynoszącym ok. 23,5 tys. sztuk. Grupa zakłada zwiększenie przychodów ze sprzedaży do ok. 3,6 mld zł, czyli wzrost o 4,5 proc. rok do roku. Marżę EBITDA prognozuje na poziomie ok. 5,9 proc., a wskaźnik długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie wynoszącym ok. 2,5.

Przewiduje także utrzymanie ubiegłorocznych pozycji rynkowych większości wiodących spółek. Zbliżony poziom rejestracji zachowają spółki w Polsce, Francji oraz we Włoszech. O 129 proc. rejestracje swoich pojazdów powinny zwiększyć spółki niemieckie, a o 53 proc mogą wzrosnąć rejestracje w krajach CEE.

Nowa strategia Wieltonu zostanie ogłoszona w drugim kwartale 2023 roku

W 2023 r. Grupa spodziewa się dalszego schłodzenia popytu oraz odkładania decyzji zakupowych przez klientów. - Naszymi priorytetami w bieżącym roku nadal będzie redukcja kosztów produkcji oraz zachowanie bezpiecznych wskaźników zgodnych z kowenantami bankowymi. Planujemy także realizację inwestycji, o łącznej wartości ok. 187 mln zł, skupionych na automatyzacji i robotyzacji procesów, integracji wertykalnej i cyfryzacji, a także nowych technologiach, które pozwolą Grupie wkroczyć na nową, stabilną drogę rozwoju - dodaje Paweł Szataniak.

W drugim kwartale planowane jest ogłoszenie strategii Grupy Wielton na lata 2022-2026.