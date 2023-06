Wietnamski start-up buduje stacje wymiany akumulatorów w skuterach elektrycznych

Ograniczony zasięg pozostaje piętą achillesową pojazdów elektrycznych. Zanim jednak nowe modele wydajniejszych baterii wejdą do seryjnej produkcji, wykorzystywane są prostsze rozwiązania, takie jak stacje wymiany akumulatorów.

W Wietnamie zarejestrowanych jest 70 mln skuterów

Stacje wymiany akumulatorów z powodzeniem stosowane są już w Chinach. Tamtejsi producenci osobowych samochodów elektrycznych oferują użytkownikom możliwość szybkiej wymiany w specjalnych obiektach. W Japonii podobne rozwiązanie powstaje z myślą o niewielkich samochodach dostawczych. Natomiast wietnamski startup Selex wprowadza rozwiązanie w innym obszarze- skuterów elektrycznych.

Wietnam jest jednym z największych rynków zbytu dla skuterów w skali globalnej. Przy liczącej nieco ponad 100 mln osób populacji, zarejestrowanych jest tam 70 mln tego typu pojazdów. Ich największymi zaletami są niższa cena od samochodów i niewielkie rozmiary, ułatwiające przemieszczanie się po zatłoczonych ulicach. Wraz z upowszechnieniem się usług kurierskich, skutery stały się jeszcze bardziej wszędobylskie. Można je spotkać w roli pojazdów dostawczych, a nawet taksówek. Lazada Logistics, spółka zależna Alibaby, wykorzystuje w Wietnamie i Indonezji specjalny model przystosowany do przewozu ładunków lub osób.

Wraz z coraz bardziej ambitnymi celami klimatycznymi rząd z Hanoi chce zwiększyć liczbę skuterów elektrycznych. Na przeszkodzie stoi jednak ich wysoka cena- nadal bardziej opłaca się kupić pojazd z silnikiem spalinowym, co widać to zresztą w statystykach. Mimo zaangażowania władz i lokalnego producenta pojazdów elektrycznych VinFast, liczba sprzedanych skuterów elektrycznych w Wietnamie wynosi ok. miliona.

Problem ten stara się rozwiązać Selex. Startup dostał wsparcie Azjatyckiego Banku Rozwoju, zainwestowały w niego również Schneider Electric Energy Access Asia i Vietnam's Touchstone Partners. Wśród użytkowników skuterów elektrycznych Selexu są Lazda i Grab, singapurski rywal Ubera. Założyciel i prezes firmy, Nguyen Nguyen, cały czas jednak szukał sposobów na obniżenie ceny jednostkowej.

Urządzenia do wymiany akumulatorów jak automaty paczkowe

Rozwiązaniem okazały się wymienne akumulatory. Selex postawił sobie za cel opracowanie takich akumulatorów, które można stosować także w skuterach innych producentów. Według firmy udało się osiągnąć kompatybilność z 70 proc. modeli dostępnych w Wietnamie. To jednak tylko połowa rozwiązania.

W ciągu ostatnich miesięcy na ulicach wietnamskich miast pojawiły się urządzenie przypominające automaty paczkowe. Za odpowiednią opłatą można w nich wymienić rozładowany akumulator na pełny. Wprowadzenie takiej usługi pozwoliło odjąć koszt akumulatora od ceny skutera, a tym samym obniżyć ją poniżej 1000 dolarów.

Problemem pozostaje upór części producentów do stosowania własnych, unikatowych rozwiązań, a tym samym mocniejszego wiązania klientów z firmą. Nguyen zachowuje jednak optymizm. Jego zdaniem przyszłość należy do zestandaryzowanych, uniwersalnych rozwiązań. W końcu po latach walki władze USA zmusiły Teslę by z jej stacji ładowania mogły korzystać samochody innych producentów, a UE wymusiła na Apple’u wprowadzenie standardowych gniazd ładowarek.