Właściciele marki Volvo obniżają prognozy po załamaniu zysków

Chiński koncern motoryzacyjny Geely Automobile Holdings, do którego należy m.in. szwedzka marka Volvo Cars, obniżył w poniedziałek swój całoroczny cel sprzedażowy o 6 proc. po tym, jak jego półroczne zyski spadły o 43 proc. rdr. w związku z trwającą pandemią.

Zgodnie z poniedziałkowym komunikatem Geely liczba sprzedanych samochodów w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. spadła o 19 proc. rdr. do 530 446 pojazdów. Przychody spółki w tym okresie zmalały względem pierwszej połowy ub.r. o 23 proc. do spodziewanego przez analityków poziomu 36,82 mld juanów (ok. 5,3 mld USD), a zyski o 43 proc. do 2,3 mld juanów (331,37 mln USD).

Pomimo zakończenia lipca czwartym z rzędu miesięcznym wzrostem sprzedaży aktualne wyniki Geely pozostają niższe o 12,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Z uwagi na to koncern zdecydował się na zmianę potwierdzanego jeszcze na początku sierpnia celu rocznego przyjętego w styczniu. Obecnie firma spodziewa się osiągnąć do końca 2020 r. globalną sprzedaż na poziomie 1,32 mln pojazdów, tj. o 6 proc. niższą niż pierwotnie planowana i o 3 proc. poniżej wyniku ubiegłorocznego.

Ogłoszenie odbiło się na notowaniach spółki. Na poniedziałkowym zamknięciu giełdy w Hongkongu cena za akcję Geely Automobiles spadła o 6,35 proc. do najsłabszego poziomu od pierwszej połowy lipca.

Jak wskazuje Reuters, Geely jest uznawane za najbardziej znaczący chiński koncern motoryzacyjny na arenie międzynarodowej. Ma to związek z wykupem Volvo Cars oraz znaczną inwestycją w niemiecką spółkę Daimler. Od 2018 r. Geely kontroluje 9,7 proc. udziałów producenta ze Stuttgartu.

Geely Automobiles jest częścią Zhejiang Geely Holding Group. Firma w czerwcu zawiesiła czasowo starania o formalną fuzję ze spółką zależną Volvo Cars z zamiarem wystawienia nowego podmiotu na giełdach w Hongkongu i w Sztokholmie.

Wartość rynkowa Geely Automobiles sięga 21,2 mld dolarów. Tym samym chiński koncern wyprzedza takich rywali, jak japoński Nissan czy włosko-amerykański Fiat Chrysler - zauważa agencja.