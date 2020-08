Wlk. Brytania może dopuścić autonomiczne auta już w przyszłym roku

Brytyjski rząd rozpatruje możliwość dopuszczenia do ruchu samochodów autonomicznych. Mogłoby to być możliwe już w przyszłym roku. Kluczową kwestią w konsultacjach rządowych, które rozpoczęły się we wtorek, jest to, czy kierowca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za samochód, czy też odpowiedzialność będzie po stronie dostawcy technologii. Chodzi też o dostosowanie do ruchu samochodów autonomicznych przepisów ruchu drogowego.